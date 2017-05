Gislaine Mathias | Jaguariúna

A atleta Marina Malachias superou os limites e conquistou um feito inédito e de destaque na cidade de Holambra ao receber o troféu de tetracampeã no geral feminino, na 5ª Corrida do Rei, no percurso de 5Km, no domingo, 30.

“Conseguir tantas conquistas numa mesma prova é uma honra enorme, ainda mais sendo de uma cidade tão acolhedora e próxima da nossa”, comemorou Marina completando que graças a Deus conseguiu fazer uma ótima prova assumindo a ponta logo após a largada e conseguindo mantê-la até o final da prova.

Ela explicou que a largada é sempre o momento de maior tensão e aglomeração. A prova teve em torno de 500 inscritos. “Essa conquista representa a continuidade de um ótimo trabalho realizado há tanto tempo”, salientou a atleta. Esta é uma prova que vem crescendo e atraindo cada vez mais atletas. “Como a organização limita a quantidade de inscritos, esse ano, elas se encerraram antes do previsto”, contou a tetracampeã. Ela aproveitou para agradecer aos patrocinadores e apoiadores: Massas De, Lá no Armazém e Nutristore Jaguariúna.