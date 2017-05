Gislaine Mathias | Jaguariúna

A jovem de Jaguariúna, Elizangela Garcia foi eleita Rainha da 5ª Expo Engenheiro Coelho 2017, no sábado, 29, no Barracão da Feira. Ela concorreu com 16 participantes. “Eu esperava estar entre as cinco primeiras posições, mas não imaginaria ficar em primeiro lugar”, contou a jaguariunense que foi observada pelos jurados, nos quesitos: postura, humildade, simpatia e desfile.

Ela já havia participado dos concursos Rainha do Rodeio do Estado de São Paulo, quando ficou em 4º lugar e também do Jaguariúna Rodeo Festival, terminando em 6º. A jovem também já foi modelo agenciada. “Pra mim é uma honra ganhar como Rainha, pois sou completamente apaixonada por rodeios desde criança”, analisou Elizangela, que tem 22 anos e atualmente é casada.

“Quero primeiramente honrar o título, representar muito bem a cidade de Engenheiro Coelho, voltar a fazer trabalhos como modelo fotográfico, abrir mais um comércio e continuar participando de concursos”, destacou a microempresária que ainda pretende cursar veterinária, no segundo semestre.