Não importa qual o estilo da sua mãe, mãe vaidosa, mãe moderna, mãe geração saúde, mãe gulosa, mãe intelectual, mãe prática…enfim! Com o dia das mães se aproximando, a dúvida é sempre a mesma: Qual o presente ideal para a minha mãe? Para escolher o presente perfeito, é importante sim levar em consideração qual o estilo da sua mãe, avaliar quais são as coisas que ela gosta e se interessa mais.

O Dia das Mães, segunda data mais importante para o comércio, anima o setor nos próximos dias. A data ganha estímulo com a chegada do frio e com os recursos dos saques do FGTS.

A data é esperada para impulsionar o setor, que está em ritmo lento desde o início do ano. Na avaliação de economistas, mesmo diante desse cenário, é possível perceber reação do mercado e aumento na confiança do consumidor. Os reflexos foram percebidos a partir de março. Resultado do ingresso de recursos dos saques do FGTS na economia, a expectativa é um incremento de 5% nas vendas.

O frio também é fundamental para o setor. A queda nas temperaturas estimula o consumidor a procurar peças com maior valor agregado. São os casacos, jaquetas, blusões e botas. Com isso, o volume de recursos movimentado é maior. “No Dia das Mães, não importa o quanto a crise possa pesar no orçamento, as pessoas sempre procuram uma forma de presentear”.

Mesmo no ano passado, com a economia instável e consumidores receosos, os resultados com a data superaram as expectativas. A intenção é que o cenário se repita neste ano.

A lista de presentes para o Dia das Mães abrange uma gama extensa de produtos, mas a expectativa é que os consumidores optem por peças de menor valor agregado. Os lojistas de Jaguariúna preparam várias ofertas e muitas opções de produtos, atrativos que os consumidores vão poder conferir nestes dias que antecedem o dia das mães e escolher os presentes para suas rainhas.