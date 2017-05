O judoca Arlindo Baião, o Juninho conquistou a medalha de ouro, pela categoria até 90 quilos, na Copa Universitária Paulista – CUPA 2017, realizada na Universidade de São Paulo (USP), de 29 de abril a 1º de maio, em São Carlos. “Essa foi a primeira vez que participo desse formato de competição, então não tinha ideia como seria e nem o que esperar. Fiz três lutas, felizmente deu tudo certo e acabei vencendo as três por Ippon. O Judô e o Jiu-Jitsu são artes marciais que se complementam, porém, para aprender o que há de melhor em ambas é preciso desprender-se, estando aberto ao aprendizado e as novas perspectivas, podendo a partir daí transformar suas fraquezas ou dificuldades em potencialidades”, explicou Juninho que agradeceu de maneira especial o sensei Rodrigo Marino que mostrou o caminho deste esporte.

Esta é uma competição entre as universidades do Estado de São Paulo em vários esportes. Juninho lutou no judô e representou a Faculdade de Educação Física – FEF da Unicamp, onde faz parte do programa de pós-graduação. “As disputas foram muito acirradas não só no Judô, mas em todos os esportes, pois as equipes reuniram desde atletas profissionais de nível nacional até atletas amadores em suas modalidades”, disse Juninho completando que gostou muito do envolvimento dos alunos e atletas, que mesmo sendo de outras modalidades apoiaram e torceram para os companheiros da universidade. “Acabei conhecendo várias pessoas e fazendo novas amizades. O clima desse campeonato foi algo espetacular, uma mistura de competição com confraternização entre os atletas e universidades, com direito a torcida, bateria, bandeiras e uniformes”, analisou Juninho, que teve apoio do VidAtiva Movimento e Bem-Estar e Alliance Jaguariúna.