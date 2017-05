Gislaine Mathias | Jaguariúna

O Café com Viola do mês de abril atraiu cerca de 800 pessoas para a Estação de Guedes, no domingo, 30, e ainda marcou a primeira apresentação da Orquestra Municipal Violeiros do Jaguary sob o comando do novo maestro, Carlos Bicalho. “Foi espetacular a apresentação e o público interagiu com a orquestra”, analisou Bicalho completando que estava apreensivo em virtude das mudanças feitas no grupo, que passou a contar somente com violas acompanhadas de violão e vozes. “Mas a apresentação superou a expectativa”, enalteceu.

O maestro Bicalho disse que o Café com Viola já se transformou numa tradição na cidade de Jaguariúna. “E a nossa intenção é trazer outros artistas e orquestras para sempre estar melhorando o evento e ampliando o público”, salientou o músico. A vice-prefeita Rita Bergamasco acompanhou a apresentação e reforçou ser um evento que já se tornou tradicional na cidade. Ela destacou que manter o Café com Viola na programação de eventos da cidade é importante por oferecer lazer para a população, sendo que a tendência é melhorar a cada edição.

Para a secretária de Turismo e Cultura, Maria das Graças Hansen Albaran dos Santos a apresentação foi tecnicamente superior as edições anteriores, com bonitos arranjos, e agora sendo realmente uma Orquestra de Violas e não uma Banda de Violas. “Fiquei muito satisfeita e feliz com a apresentação e o público compareceu porque a viola caipira está muito atrelada a nossa cultura e a nossa raiz, principalmente no Estado de São Paulo. Quem quando era criança não escutou um violeiro e quem não tem aquelas lembranças doces na memória de quando escutava uma viola caipira, então, esse apelo cultural é muito forte e toca o coração das pessoas e elas prestigiam o evento”, frisou. O Café com Viola vem sendo realizado todo o final de mês, na Estação de Guedes.