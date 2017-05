O Brasil está a 9.252 km da Alemanha. Um voo normal entre os países tem tempo aproximado de 11 horas 30 minutos. Porém, se o motivo de percorrer tão longo trajeto for apreciar a culinária da terra dos germânicos, tal viagem não se faz necessária, pois os bares e restaurantes brasileiros ostentam em seus cardápios clássicos da cozinha alemã como kassler e eisben, além de cervejas especiais.

O chucrute à garni, por exemplo, típico da Alemanha e muito servido no Brasil, é um dos destaques no menu do Bier Trunk Pub Bar F & F Holambra. O prato é composto de generosas bistecas de porco defumadas-kassler, salsichas alemãs – destaque para a weissurst (salsicha branca) típica da Baviera, eisben (joelho de porco) em pedaços, chucrute ao bacon e batata sauté.

“O diferencial do chucrute à garni servido no Bier Trunk consiste na forma de preparo do eisben que é marinado em especiarias e cozido lentamente por 5 horas (segredo do tempero guardado a sete chaves). Após cozido é retirada toda gordura, couro e ossos resultando em tenros pedaços de pura carne que são fritos em imersão, ficando levemente crocante, mas mantendo a suculência”, revela Adriana Perpétua, responsável pela cozinha da casa, que ainda conta com as cozinheiras Elaine Brito e Rosa Sousa.

“Como todos os nossos pratos, o chucrute à garni é servido com mostarda adocicada e escura, purê de maçã e o exclusivo pão de malte de fabricação própria”, acrescenta Adriana.

Outra especialidade germânica do Bier Trunk é a Kassler Krug, uma deliciosa bisteca defumada e tenra com 3cm de espessura, acompanhada de chucrute, arroz típico e batata sauté. Além disso, a casa oferece uma exclusividade que une a cultura alemã à brasileira: Escondidinho de Joelho de Porco, que é servido com arroz branco e salada verde.

O cardápio do Bier Trunk, elaborado pelo chef Gustavo Miranda, graduado e pós-graduado em gastronomia na Faculdade de Jaguariúna, e coordenado por Adriana Perpétua, tem ainda como carro-chefe a WurstSchnek (linguiça de metro em formato caracol, generosamente recheada com queijo provolone, tostada, com cebola em fatiadas, flambada na cachaça à vista do cliente). Outro destaque é o Eiseban Pieces (joelho de porco) salmorado, defumado e temperado, desossado em pedaços, rapidamente pururuca e servido com purê de maça, chucrute e batatas, acompanhando molho de mostarda agridoce e escura.

A casa ainda apresenta a famosa porção de fritas ao cheddar e bacon, salsichões holandeses e o croquete típico holandês, com a opção de frango ou carne: recheio quase líquido numa casquinha crocante, levando temperos como páprica e curry em sua elaboração.

“E nossa exclusividade: Kibe bocken que leva o mosto final da brasagem da cerveja Schornstein Bock no lugar do trigo. Maravilhosamente crocante e nutritivo”, dá a dica o chef.

Para sobremesas, destaque para a típica Appfelstruddel com sorvete e calda de chocolate; Petit Gateau com sorvete ou tortas típicas sazonais.

CERVEJAS

O Bier Trunk Pub Bar F & F Holambra trabalha com as melhores marcas de cervejas e chope premium nacionais e internacionais 100% puro malte (Schornstein, Toca da Mangava, Eisenbahn, Mediterrânea, Erdinger, La Trappe, Sauber Beer e HB).

Às quartas e quintas-feiras, exceto feriado, o bar tem o serviço de double chope e double caipirinha. Os chopes que fazem parte da promoção são dos estilos cristal e natural da Schornstein.

O Bier Trunk tem capacidade para 170 pessoas, possui área externa coberta, deck, ambiente interno climatizado, fumoir, espaço kids e um empório para venda de kits de cervejas, souvenir e charutos legítimos cubanos, tudo cuidadosamente decorado e ambientando. O funcionamento é de quarta a sexta, a partir das 16h30, e aos sábado, domingo e feriados, a partir das 11h30. Tem música ao vivo todas as sextas, sábados e feriados.

O endereço é Rua Campo de Pouso, 1162 – Centro de Holambra/SP. Fone: (19) 3802 4550. Acesse: www.facebook.com/biertrunk.