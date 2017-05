Com o objetivo de auxiliar as famílias na construção e na compreensão do conceito geral de educação, a Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Educação, desenvolveu ao longo da última semana um Encontro com os Familiares dos alunos da rede municipal, cujo o tema era “ Educação e a Relação de parceria entre família e escola – Saberes Diferentes, Saberes Essenciais”.

A palestrante, Cliciane Élen, supervisora regional da editora OPET, aproveitou a participação dos responsáveis, para salientar a importância da participação na formação escolar, para ampliar e auxiliar as famílias na reflexão e no entendimento do funcionamento das unidades e acima de tudo oferecer recursos para a construção do conhecimento.

Corpo Docente

O corpo docente da rede municipal, também recebeu uma palestra, dividida por todas as áreas do conhecimento, para aprimoramento e ampliação de técnicas e conhecimentos, com a finalidade de melhorar diretamente o ensino e o trato com os alunos.