Jaguariúna está participando da 1ª edição do programa Turismo na Praça, em Guarulhos. O lançamento ocorreu na quinta-feira, dia 4, com a presença do secretário estadual de Turismo, Laércio Benko. A finalidade é estimular o fluxo turístico regional em todos os municípios que tenham potencial para gerar renda e estimular negócios nessa área. Na primeira edição, o programa destaca as atrações das cidades de Brotas, Caraguatatuba, Ibitinga, Jaguariúna, Registro, São José dos Campos e da cidade anfitriã, Guarulhos.

A produção artesanal e o potencial turístico de Guarulhos e das demais cidades participantes estão expostos para visitação pública até este sábado, dia 6, das 11h às 19h, na Praça IV Centenário. As atrações musicais jaguariunenses, neste sábado, são Mosaico Brasileiro Duo às 12h e Orquestra Municipal Violeiros do Jaguary, a partir das 13h. Jaguariúna mostrará ainda os artesanatos e produtos para degustação produzidos no município.

Também se apresentaram no evento, Luciano Abrucez e Banda Batuscada. “Queremos incentivar a atividade turística por meio desta vitrine de produtos, que chegará mais perto do consumidor e de maneira facilitada. No lançamento, o público terá oportunidade de conhecer as atrações turísticas distribuídas em sete tendas e teremos, também, um palco com apresentações musicais dos municípios participantes. Tudo gratuito”, salientou o secretário Benko. A cidade de Jaguariúna também está sendo representada no evento pela Chefe de Departamento de Turismo, Juliana Siqueira Bueno Silva e pela Chefe de Departamento de Eventos Jéssica Ritcher.