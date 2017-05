Gislaine Mathias | Jaguariúna

O cantor, compositor e instrumentista, Mazinho Quevedo, que possui uma longa trajetória na música caipira, contribuirá para o aprimoramento musical da Orquestra Municipal Violeiros do Jaguary. A informação foi divulgada esta semana pela Secretaria de Turismo e Cultura de Jaguariúna. A secretária Maria das Graças Hansen Albaran dos Santos salientou que Mazinho Quevedo tem um conhecimento profundo da viola e da cultura caipira, e desta maneira, vai acrescentar muito para a orquestra. “Os violeiros vão receber todo esse conhecimento e com certeza, logo, nós veremos o resultado, sendo um investimento singelo frente ao que representa a presença desse artista na cidade trabalhando junto com a nossa orquestra”, explicou Maria das Graças.

A princípio, o trabalho será de um ano, período em que pretende passar toda a sua experiência em gravação e produção musical, participar de apresentações e ainda elaborar novos arranjos, em parceria com o maestro Carlos Bicalho. “Quero transmitir toda a minha experiência para que a partir de agora, eles sejam difusores efetivos e divulgadores da música caipira”, frisou Mazinho que contou detalhes do seu trabalho e da carreira durante entrevista.

Gazeta Regional – Conte como será o seu trabalho junto a Orquestra Violeiros do Jaguary?

Mazinho Quevedo – No primeiro momento, vamos mostrar através das aulas algumas possibilidades oferecidas pela viola e a música caipira.

Gazeta Regional – Como será o desenvolvimento desse trabalho?

Mazinho Quevedo – Vamos implantar a nossa maneira de ensinamento, as técnicas do instrumento e a própria história da música caipira. Será uma aula de aperfeiçoamento dos músicos e das pessoas que quiserem participar. Fico feliz de estar numa cidade tão bacana e simpática, como é Jaguariúna.

Gazeta Regional – Existe a ideia de realizar a gravação de um CD como resultado desse trabalho frente à orquestra?

Mazinho Quevedo – É importante registrar tudo aquilo que a gente faz através de um CD ou DVD, pois é o nosso legado. Todo o artista tem a ambição de deixar registrado para as outras gerações, e acho que a gravação de um DVD seria importante para Jaguariúna e cenário a cidade tem de sobra. É uma cidade linda, encantadora e que gosta e prestigia a música caipira, sendo um cenário favorável para esse tipo de evento.

Gazeta Regional – Qual será a sua proposta para as apresentações da orquestra em eventos?

Mazinho Quevedo – Nós vamos utilizar a Orquestra Violeiros do Jaguary em grandes eventos, pois precisamos de tempo para ensaios, além disso, é preciso sempre apresentar novidades em termos musicais para o público. Podemos subdividir a orquestra em duplas ou grupos menores para atender a comunidade, de uma maneira que que ela seja também importante no sentido social da cidade. Temos vários eventos e festas onde a orquestra tem que participar e fazer parte da comunidade.

A formação completa da orquestra tem que ser guardada para grandes eventos, pois precisa ser preservada. Temos que mostrar novidades no repertório para que as pessoas possam apreciar a maneira de cantar e de tocar. A orquestra precisa ter aquele encanto.

Gazeta Regional – Quando você começou se interessar pela viola e quais foram as suas referências?

Mazinho Quevedo – A minha referência de solo foram Tião Carreiro e Bambico e de cantar, Tonico e Tinoco, que foi a maior dupla caipira de todos os tempos. Tive a felicidade de gravar o DVD Coração Caipira. Eu comecei aos 10 anos tocando viola e venho aprendendo até hoje. E cada dia que passa a gente aprende mais um pouquinho e ensina, numa troca, onde fazemos amizades com as pessoas. A música caipira é de família e acaba sendo muito próxima dos fãs. Eu sou uma pessoa muito acessível, popular e amistosa, do jeito que o caipira tem que ser. Estou feliz de poder estar numa cidade próxima a um grande centro, como Campinas, mas que conserva o lado caipira, da hospitalidade e da amizade, como Jaguariúna.

Gazeta Regional – Você acha que a música raiz é valorizada no Estado de São Paulo?

Mazinho Quevedo – Os gaúchos, mineiros e os nordestinos valorizam mais as suas músicas do que os paulistas. São Paulo tem que se voltar pra isso, pois no momento de crise social, política e financeira como estamos vivendo hoje, a gente se remete a nossa origem e o esteiro forte é a nossa cultura, que vem dos nossos pais e avós. E aqui todo mundo tem um pezinho na roça, na agricultura ou na pecuária, então, esse lado da música caipira é agregador. É importante resgatar e sempre manter a nossa música, pois é essencialmente rica, tendo influência dos povos latinos, dos negros e dos portugueses. É a música mais rica em termos de ritmo. Temos cada vez mais que divulgar e manter a nossa cultura, pois é assim, teremos um grande povo.

A cultura abre a cabeça. Quando a pessoa vai num show, numa peça, num circo ou em qualquer manifestação cultural ela passa a gostar mais de si próprio e cuidar da saúde. A importância cultural transcende o lado das apresentações, ela é social e de relacionamentos. Nós precisamos manter a nossa identidade e preservar a nossa cultura para ser grande.