A Rede Municipal de Ensino de Jaguariúna terá eventos especiais para comemorar o Dia das Mães, cuja data oficial é no próximo domingo, 14 de maio. De acordo com a secretária municipal de Educação, Cristina Pinto Catão Bonini Hosikawa, toda a programação, que vai de 8 a 13 de maio, faz parte da grande “Festa da Família”, organizada pela Secretaria Municipal de Educação por meio do Departamento de Educação Infantil.

“Programamos atividades para crianças de todas as idades, começando pelo Berçário e o Maternal, passando pela Pré-Escola e incluindo as CEIs e as EMEIs”, explica Cristina Catão. As atividades são bastante variadas e incluem brincadeiras, exposições, café da tarde, pintura de tela, aula de zumba, piquenique, contação de histórias por alguns pais e confecção de lembrancinhas para presentear as mães, confeccionadas pelas crianças.

No dia 13 de maio, das 8h às 10h, acontece o “Sábado Letivo” em homenagem às mães com o tema Família, que contará com exposições, música, café da manhã e brincadeiras nas EMEIs Catavento, Criança Feliz, Ana Lúcia Marion, Tanquinho, Castelinho Encantado, Jardim Encantado, Professora Lourdes Baccarelli de Souza, Professor Eraldo Moraes Penteado, Oscar de Almeida, Tic-Tac, Turma do Balão, Professora Elisa Poltronieri Semeghini e Pingo de Gente.