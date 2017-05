Com o objetivo de combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre chikungunya e zika vírus, a Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Saúde, realiza nesse sábado, 6 de maio, nos bairros 12 de Setembro, Mário Finotelli e Jardim Imperial, mais um mutirão para eliminar o máximo possível de criadouros e conscientizar os moradores sobre a importância de atuarem nessa parceria.

No último final de semana, as equipes de campo percorreram casas e comércios no bairro Capela Santo Antônio, onde visitaram 314 imóveis e trabalharam em 231, com orientações e direcionamentos aos responsáveis.

O alto número de larvas recolhidas, 24 no total, por se tratar de um bairro considerado pequeno impressionou os agentes de saúde, que ampliaram os cuidados na área.

A equipe do Departamento de Obras, que atua em conjunto com a Saúde nessas ações preventivas, recolheu 8 toneladas de lixos, entulhos e bagulhos.