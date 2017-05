Na manhã de quinta-feira, 4 de maio, o CRAS – Centro de Referência em Assistência Social – do bairro Nassif, em Jaguariúna, recebeu 11 integrantes da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Jaguariúna numa capacitação que teve como tema “Proteção social básica” e foi ministrada pela assistente social Rosa Federici.

Profissional com longa atuação na área, Rosa Federici faz parte dos quadros da Recapp Consultoria e Assessoria em Políticas Públicas, acumulando no currículo a experiência de ter sido secretária de Assistência Social em Valinhos por 12 anos e assessora do gabinete técnico da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo durante 5 anos.

Ela falou sobre a retomada da política de assistência social mediante uma avaliação dos serviços prestados e do programa com planos de ação para executar adequadamente essa política, que é fomentada em todo o país pelo governo federal. “Fizemos um alinhamento dos conceitos sobre a política de assistência social em vigor no Brasil, o que é altamente necessário e muito positivo para os profissionais que atuam na área”, explica Rosa Federici.

Participaram da capacitação 11 profissionais da assistência social de Jaguariúna, entre coordenadores do CRAS, equipe técnica e administrativa do CRAS do bairro Nassif e também diretoras de departamento.