Nesta quinta-feira, dia 4 de maio, a Faculdade de Jaguariúna-FAJ completou 18 anos de vida e com uma notícia especial divulgada pelo Diário Oficial sobre a elevação da instituição a Centro Universitário. Tal conquista, baseada em avaliação de competências realizada pelo Ministério da Educação, traz ainda mais responsabilidades e autonomia à IES, além de maior reconhecimento do ensino ofertado.

Para a comemoração, a instituição programou algumas atividades diferenciadas voltadas aos alunos, docentes, colaboradores e à comunidade. O objetivo é promover, em parceria com o poder público, iniciativas privadas e organizações ações entre maio e setembro, encerrando no aniversário de Jaguariúna, dia 12 de setembro.

A abertura da festa de aniversário ficou por conta da banda Bgirls – Beatles por Elas, que é formada por quatro mulheres que interpretam as canções da banda britânica The Beatles, que se apresentou nos campi I, II e Interclínicas, no dia 4 e vai tocar também no dia 5, e nos mesmos locais, o Grupo Já de Teatro encenou a peça Histórias de um Vagão, que aborda fatos da história da região de Jaguariúna onde residiam barões do café. Os atores finalizaram a apresentação com os personagens comemorando os 18 anos da FAJ.

“Hoje o principal homenageado nessa festa é o aluno”, disse o diretor de unidade, Flávio Fernandes Pacetta, ao recepcionar os estudantes. Professor Flávio ainda lembrou a trajetória da faculdade no decorrer destes anos e mencionou que a FAJ começou bem pequena há 18 anos, mas sempre foi um projeto ousado e pensado bem antes. “Há 26 anos, oito antes da inauguração, já havia professores e pessoas envolvidas com a educação de qualidade que queriam montar uma instituição diferenciada”, relembra.

Entre os dias 8 e 10, os corredores do Campus II da FAJ serão palcos da Exposição de cartazes dos alunos da disciplina eletiva Conexão Cultural e fotografias da produção dos Projetos Temáticos dos alunos de Engenharia de Controle e Automação. No dia seguinte, 11 de maio, o Departamento de Convênios Internacionais, promove a palestra TOEFL: Orientações para Prova de Certificação, no anfiteatro do Campus I. Fechando a segunda semana de comemoração tem o Dia do Enfermeiro, 12. Os alunos do curso de Enfermagem vão receber os egressos para falar sobre o mercado de trabalho e irão realizar uma ação especial no anfiteatro da unidade II da FAJ.

Os dias 15,16,18 e 19, serão marcados com o início da oficina de Desenho Artístico, Canto Coral, Teatro e Costura Moderna, respectivamente. A Escola de Desenho (DAC) vai ministrar a primeira atividade que visa ensinar aos presentes a utilizar os materiais próprios para elaborar técnicas artísticas. O professor Wilson Brisola Fabro, do coral da Faculdade Max Planck, apresentará aos alunos um projeto de humanização por meio da música. A oficina de Teatro tem o propósito de provocar um autoconhecimento por meio da arte e os participantes irão contar com o auxílio do ator e professor Marcelo Masselani, do Grupo Já de Teatro. A colaboradora FAJ, artesã e professora Márcia Bortoletto irá passar seus conhecimentos da Costura Moderna em dois módulos de aprendizagem, um básico e o segundo será a fabricação de bonecas.

A palestra “Atualização Profissional – Lean Manufacturing” também integra a programação de aniversário da Instituição, sendo realizada no dia 23, no anfiteatro do Campus II, que receberá atividades especiais nos próximos dias 24 e 25, do PROE Cultura. A unidade I também promoverá a ação.

Finalizando o primeiro mês festivo, os alunos da disciplina eletiva Conexão Cultural irão apresentar o Trabalho de Conclusão de Curso no Campus II. E nos dias 1º e 2 de junho, o Dia do Cinema Brasileiro será comemorado com ações nos campi I, II e na Interclínicas.

Durante todo o mês de maio, colaboradores e docentes da FAJ poderão participar de uma Nuvem de Palavras respondendo online a questão “O Que Faz Você Estar Aqui?”, e posteriormente as palavras serão expostas para toda a comunidade acadêmica.

A data é um momento especial para instituição que iniciou suas atividades em 1999 com apenas um curso e local e hoje conta com 22 cursos de graduação presencial e a distância, pós-graduação em nove especializações e cursos de extensão em cinco unidades.

Para o Prof. Ricardo Tannus, reitor do Centro Universitário de Jaguariúna, o êxito nestes 18 anos foi alcançado porque a FAJ representa, para muitas pessoas, a oportunidade real de qualificação para o mercado de trabalho. “Hoje comemoramos a transformação da Faculdade de Jaguariúna em Centro Universitário, uma conquista de toda a comunidade acadêmica que há exatos 18 anos, em 4 de maio de 1999, via nascer, em uma cidade do interior, uma Instituição de Ensino Superior com o firme propósito de oferecer excelência em educação e ensino de qualidade aos seus alunos, buscando contribuir para o desenvolvimento socioeconômico, ambiental, cultural e político da região, do estado e do país, via produção tecnológica e formação de profissionais aptos à solução de seus desafios pessoais e profissionais. Acompanhamos durante esse período a trajetória da Faculdade de Jaguariúna, que atualmente oferece 22 cursos de graduação, mais de 30 cursos de pós-graduação e está credenciada para oferta de cursos na modalidade de ensino a distância, obtendo destaque no cenário nacional pelos altos conceitos alcançados nas avaliações do Enade/MEC. Reconhecidamente, as instituições de ensino do Centro Universitário de Jaguariúna, distribuídas em 5 campi, mantêm uma constante dedicação e preocupação em contribuir para o melhor desenvolvimento da sociedade e pela qualidade de vida das pessoas que vivem nas localidades onde o Centro Universitário FAJ está inserido. Parabéns a toda família FAJ por essa conquista e grato pela dedicação e esforço de cada um nesses 18 anos de caminhada. A elevação de Faculdade a Centro Universitário reveste a todos nós da enorme responsabilidade de continuarmos a trilhar o maravilhoso caminho de educar para a vida”, ressalta Prof. Tannus.

RECONHECIMENTOS

Hoje a FAJ é reconhecida como uma das melhores Instituições do Brasil. O curso de Administração da IES, por exemplo, recebeu nota máxima (nota 5) no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes.

Além de Administração, outros cursos da FAJ garantiram ótimas posições nos rankings. De acordo com a lista divulgada, as graduações de Ciências Contábeis, Direito, Gastronomia, Gestão Comercial, Logística e Psicologia, receberam nota 4 em ambas avaliações do Enade. Vale ressaltar que Ciências Contábeis e Logística foram reconhecidos como o melhor curso da RMC (Região Metropolitana de Campinas) pelo Enade, e os cursos de Gestão Comercial e Logística também garantiram a mesma posição na RMC com a avaliação do MEC, sendo Gestão Comercial o 5° melhor e Logística o 7° melhor curso do estado de São Paulo.

As graduações de Direito e Gastronomia se classificaram em 2° lugar entre os melhores cursos da Região Metropolitana de Campinas, sendo este último o 7º melhor do estado de São Paulo. O curso de Psicologia da FAJ está entre os dez melhores do estado e entre os cinco da RMC.

Destaca-se também a graduação em Pedagogia que alcançou nota máxima (nota 5) na visita da comissão do Ministério da Educação para o reconhecimento do curso.

O exame – Enade – tem como objetivo avaliar o conhecimento dos estudantes do último ano dos cursos de graduação sobre o conteúdo programático, suas habilidades, competências, além da infraestrutura da instituição e qualificação dos professores.

Vale lembrar que na avaliação do Enade em 2014, 72% dos cursos da FAJ ficaram entre o 1° e 2° lugar no ranking das melhores instituições da RMC (Região Metropolitana de Campinas), 68% dos cursos estão entre os dez melhores do estado de São Paulo e 58% compõem os 30 melhores do Brasil, sendo que o de Educação Física foi considerado o melhor do Brasil de acordo com a avaliação do MEC divulgada no dia 22 de dezembro de 2015. O curso que recebeu a nota 5 no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) disputou com todas as universidades e faculdades do país que disponibilizam a graduação, totalizando 510 instituições.

A FAJ vem trabalhando seu projeto pedagógico por meio da capacitação dos professores e inovação das técnicas de ensino, como a metodologia ativa, já adotada como diretriz da Instituição. O método internacional, usado em grandes universidades como Harvard e Anderson University, é um conceito educativo que incentiva a análise e reflexão no processo de ensino e aprendizagem do aluno. Além disso, a FAJ está lançando novos cursos de EAD (Ensino a Distância), mantendo a qualidade e reconhecimento dos cursos presenciais na modalidade virtual.