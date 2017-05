A Mitsubishi Motors divulgou o calendário de provas deste ano. Com experiência de mais de 23 anos organizando e promovendo eventos off-road, a Mitsubishi promoverá provas em diversas cidades e Jaguariúna integra novamente o cronograma da competição. A marca promove passeios e competições fora de estrada para seus clientes, todas com alto nível e com um objetivo em comum: levar os participantes a experimentar tudo o que seu carro pode oferecer. “Procuramos proporcionar a nossos clientes mais do que a compra de um carro, e sim, uma possibilidade de usá-lo e ainda ter momentos prazerosos com a família em lugares bonitos. Temos eventos para quem gosta de acelerar, para quem gosta de curtir, para quem quer ir a lugares bonitos e até mesmo quem gosta de pedalar e fazer escalada, por exemplo. O ano inteiro realizamos experiências 4×4 nas mais diversas regiões do Brasil”, conta o diretor de marketing da Mitsubishi Motors, Fernando Julianelli.

A Mitsubishi Cup, que tem a 2ª etapa na cidade de Jaguariúna, no dia 13 de maio, é direcionada para quem curte adrenalina. A competição é um rali cross-country de velocidade que, em 2017, traz novidades como rallycross, endurance e até mesmo prova noturna. A Mitsubishi Motors é a única no Brasil que fabrica e comercializa carros de competição que, inclusive, podem participar do Campeonato Brasileiro e do Rally dos Sertões, a maior prova off-road do País. São cinco categorias e sete etapas no ano.

A Mitsubishi Cup já realizou mais de 130 etapas e 400 provas desde sua criação, em 2000. Os carros participantes são preparados pela Ralliart Brasil, divisão de alta performance da Mitsubishi Motors, única montadora na América Latina que tem uma linha de produção de carros de corrida.

Também integram a programação o Mitsubishi Motorsports, tradicional e o maior rali de regularidade do Brasil; o Mitsubishi Outdoor, considerado o mais aventureiro dos eventos e que une o 4×4 com atividades ao ar livre, como mountain bike, canoagem, escalada e até mesmo provas culturais e gastronômicas, e o Mitsubishi Experience 4×4 voltado para quem não quer competir, mas gosta de aproveitar cada segundo em meio a belas paisagens. Este é um passeio off-road repleto de belezas naturais e muita diversão. Mais informações sobre o calendário de competição no site www.mitsubishimotors.com.br.