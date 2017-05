Os integrantes do programa Viva Melhor – Acolhendo Campeões, da Secretaria de Juventude Esportes e Lazer (SeJEL) estão se preparando para os Jogos Regionais dos Idosos (JORI), que serão disputados de 1 a 4 de junho, em Americana. Na modalidade coreografia, os jaguariunenses escolheram o ritmo Hip Hop e os ensaios acontecem no ginásio Azulão, com a coordenação do professor de dança, Michael Wesley Oliveira e da professora de Educação Física, Júlia dos Anjos Medici.

As roupas que os atletas utilizarão para se apresentar no evento serão confeccionadas pelo Fundo Social de Solidariedade. A delegação de Jaguariúna contará com atletas também nas modalidades de atletismo, damas e dominó (masculino/feminino), buraco (feminino), vôlei adaptado (masculino/feminino), truco e bocha (masculino).

Além dos ensaios da coreografia, os atletas das outras modalidades participaram de dois Encontros Esportivos que serviram como preparação para o JORI. O primeiro ocorreu em 11 de março, em Jaguariúna, e outro no dia 7 de abril, na cidade de Amparo. O Congresso Técnico será realizado dia 22 de maio, em Americana.