Gislaine Mathias | Jaguariúna

‘Minha Vida Meus Pensamentos Minhas Emoções’. Este é o título do segundo livro da escritora jaguariunense, Dulcemar Martins Ferrari. Desde jovem, ela se dedica a escrever poesias e vem reunindo esses versos ao longo do tempo. O incentivo para escrever veio do marido Luiz Cyrillo Ferrari (in memoriam), das filhas, netas e dos próprios amigos.

O amor se torna o ponto de destaque em sua obra, pois segundo a autora, ele é o principal argumento da nossa vida. “O coração, faz de conta que é uma caixa e dentro dela nós temos amor, amizade, compreensão, entre outras coisas, mas como eu vivi 60 anos com o meu marido, eu acho que o amor não só com ele, mas para com as filhas, foi um grande sentimento, então, não posso deixar de recordar dele como meu grande incentivador”, contou Dulcemar.

O livro reúne 100 poesias. “É uma obra fácil de ler e de entendimento porque as palavras e os versos são simples e transmitem os meus sentimentos, pensamentos e atualmente, as minhas emoções. Com a minha idade, são muitas emoções e recordações, pois elas me acompanham sempre”, relatou Dulcemar que tem 83 anos de idade. Ela disse que chega nessa idade feliz, pois apesar de viver tristonha por sentir a falta do marido, tem a felicidade de contar com a ajuda de muitas pessoas, como, as filhas, netas e os amigos, e ainda fica eufórica com o lançamento de cada obra.

A escritora gosta de transmitir coisas positivas de ler. “Meus livros são descanso para a mente. Eu acredito que a vida tem uma ligação fortíssima com amor, ou seja, não é só o amor pelo marido, mas pelos amigos, pela família, pelas filhas e pela humanidade”, enalteceu.

Ela já está preparando o terceiro livro que deve ser lançado até o final do ano. “Quando nasce uma frase eu corro escrever no meu caderno. A poesia nasce de repente e às vezes surge até numa conversa com as pessoas, pois vem aquele pensamento e quando chego na minha casa já escrevo num papel, e deixo guardado. Depois vou reunindo em frases”, explicou a escritora, autora também do livro Meus Versos Meus Sentimentos Meu Coração. O novo livro está disponível para a venda no site www.editorasoares.com.