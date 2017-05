A atleta Ariana Capeletto, de Pedreira, disputou a final do Campeonato Paulista de Judô, no dia 21 de abril, na cidade de São Bernardo do Campo. De acordo o professor Acacio Rodrigo, infelizmente não veio a medalha esperada e nem a classificação para o Brasileiro, mas a atleta adquiriu aprendizado e experiência para as futuras competições. “Ariana lutou muito e depois de duas vitórias e duas derrotas conseguiu o 7° lugar”, disse Acacio que agradeceu o apoio das Secretarias de Esporte e de Educação de Pedreira.