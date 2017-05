O feriado de 1º de maio, Dia Internacional do Trabalho, a ser comemorado nesta segunda-feira, chega com duas boas notícias para o mercado de trabalho em Jaguariúna: uma publicada pelo Governo Federal e outra pela ACIC – Associação Comercial e Industrial de Campinas.

De acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), a geração de empregos na cidade registrou crescimento nos três primeiros meses de 2017. O Caged é um mecanismo utilizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para monitorar a criação de vagas e as dispensas no mercado de trabalho em todo o país.

A geração de vagas na cidade abriu o ano em ligeira queda, pois em janeiro de 2017 foram feitas 1031 admissões, contra 1067 havidas em janeiro do ano passado. A recuperação teve início em fevereiro, quando o mercado de trabalho apresentou melhora e registrou 30 contratações em Jaguariúna.

Esse resultado veio das 1159 novas vagas geradas contra 1129 ocorridas no mesmo mês de 2016. E confirmando a boa fase, março foi o mês mais positivo em termos de geração de empregos, registrando 1227 contratações neste ano em Jaguariúna, contra 1053 em 2016.

Portanto, a movimentação agregada das admissões registrou o preenchimento de 174 novas vagas. Nesses três meses, os números do Caged mostram que os setores mais ativos, ou seja, os que mais contrataram foram os de indústria de transformação, comércio e prestação de serviços, respectivamente.

QUALIFICAÇÃO

Outra notícia animadora para a cidade vem de um levantamento feito pela Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), que destaca Jaguariúna em primeiro lugar quanto ao número de pessoas empregadas que possuem o ensino superior. De acordo com a pesquisa feita pela entidade, do total da mão de obra formada em Jaguariúna, 25,33% possuem graduação num curso superior, o que é de grande importância para as empresas que valorizam a qualificação.

Em comparação com os municípios vizinhos, Jaguariúna se destaca justamente porque os índices em municípios como Campinas (15,25%), Engenheiro Coelho (16,08%), Hortolândia (15,27%) e Vinhedo (14,48%) são menores. Em contrapartida, o percentual de pessoas com o segundo grau completo ou apenas curso técnico soma 42,45%.

Para especialistas na área de RH, Jaguariúna tem muito a ganhar com esse perfil de sua mão de obra, pois também está localizada numa área geográfica de grande importância no Estado de São Paulo, que reúne ótimas rodovias e a facilidade de acesso ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.