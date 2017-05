Um homem de 28 anos, foi preso em flagrante nesta quarta-feira, 27, em Jaguariúna, por suspeita de tráfico de drogas, após ter sido detido durante o cumprimento de um Mandado de Busca e Apreensão expedido pela Justiça.

A prisão foi efetuada pelo investigador Carlos, da Polícia Civil, que solicitou e recebeu apoio da Guarda Municipal (GM), localizando durante as buscas na residência do acusado, na Vila 12 de Setembro, porções de maconha, cocaína e comprimidos de ecstasy, além de dinheiro em espécie e balança.

Segundo Boletim de Ocorrência (BO) lavrado na delegacia, as drogas foram encontradas pelo investigador Carlos em saquinhos plásticos em cima de um armário da cozinha. Já uma balança para pesagem das porções, saquinhos plásticos vazios e uma tesoura estavam numa gaveta do mesmo armário. O dinheiro, dividido em R$ 233,00 em notas e R$ 36,95 em moedas, estava num pote, que foi encontrado pelo GM Elias também no armário da cozinha.

Questionado pelo investigador quanto às drogas encontradas em sua casa, o indiciado alegou que as guardava para uso próprio. Conduzido à delegacia o acusado foi indiciado por determinação da delegada Juliana Belinatti Menardo, conforme consta no BO, “pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas”, sendo encaminhado à Cadeia Pública de Itapira, onde permanece à disposição da Justiça.