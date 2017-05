A professora Nathália Penna Felicio e as alunas Manuela Alves da Silva e Emily da Silva Maia, do Studio NR, participaram da Clínica de Ginástica Rítmica com Ana Paula Ribeiro, da Seleção Brasileira, no Colégio Tema, em Amparo. O curso começou com uma breve história sobre a vida da atleta, as dificuldades, vitórias, competições importantes e os títulos conquistados, como os Jogos Pan-Americanos de Toronto. Em seguida foram abordados diversos temas, como, parte prática, com os variados tipos de exercícios de flexibilidade e aquecimento; além de expressão corporal e passos de dança mais utilizados durante as coreografias.

A atleta da seleção ainda mostrou o manejo de dois aparelhos da Ginástica Rítmica, a corda e a bola, mostrando a grande variação de exercícios misturados com saltos, giros e acrobacias. “O curso foi sensacional e de extrema importância para nosso crescimento dentro da ginástica. Foi uma oportunidade de conhecer essa atleta tão importante para o Brasil dentro do seu esporte e de pegarmos um pouco do enorme conhecimento dela e trazer para nossas aulas e alunas, com o intuito de melhorar e crescer sempre”, salientou a professora Nathália.

De acordo com a professora a participação no curso foi positiva pelo crescimento profissional, por estar atualizada e melhorar as aulas criando também o crescimento pessoal de cada aluna dentro do esporte. “As alunas que me acompanharam são minhas ajudantes na Ginástica do Studio, pois foram as primeiras que começaram a fazer aula comigo, então, creio que para elas houve um grande crescimento pessoal e dentro do esporte, além de um maior incentivo para continuarem nesse caminho”, frisou.

A professora contou que já começou a colocar em prática muitos dos ensinamentos obtidos durante o curso, desde a parte de exercícios de flexibilidade e aquecimento que são de extrema importância na Ginástica para a prevenção de lesões até o manejo com os aparelhos que geram certas dificuldades ainda mais quando combinados com acrobacias e passos de dança. “Pretendo ir melhorando cada vez mais as coreografias, criando uma vasta experiência nas alunas com o conjunto desde a dança até os acrobáticos e oferecer aulas sempre com muita qualidade, buscando o crescimento de cada aluna e também do Studio, e formar quem sabe possíveis atletas da modalidade”, concluiu.