Bier Trunk Pub Bar F & F Holambra, que oferece uma das mais completes cartas de cervejas na região, composta por rótulos das melhores marcas nacionais e internacionais, está com uma novidade: as Schornstein em latas. As cervejas que chegaram esta semana, serão vendidas com exclusividade pelo Bier Trunk.

“Nosso objetivo é oferecer cervejas especiais de altíssima qualidade, por isso estamos sempre atentos às novidades. Somos os primeiros no estado de São Paulo a vender as latas da Schornstein”, informa Flávio Pacetta, sócio-proprietário do Bier Trunk.

As latas, que já podem ser apreciadas no bar localizado no centro de Holambra (SP), são fabricadas pela Schornstein, cervejaria de Pomerode (SC) que completou 10 anos em 2016 e que produz outros rótulos em garrafas e chope. As bebidas em latas são de dois estilos: A Soul, uma American Lager Lite de 350 ml, e a Imperial IPA de 473 ml.

SCHORNSTEIN

Uma das pioneiras da cerveja artesanal no país, a Schornstein surgiu em 2006 na cidade mais alemã do Brasil. O nome da marca significa chaminé, uma das características do prédio onde foi fundada. A matriz da cervejaria fica em Pomerode (SC).

Atualmente, a indústria tem capacidade produtiva de 300 mil litros ao mês graças a uma nova fábrica inaugurada em junho de 2016. Lá são produzidos os rótulos India Pale Ale, Bock, Weiss, Pilsen Natural, Pilsen Cristal, Stout e Witbier.

MELHORES MARCAS DE CERVEJAS

O Bier Trunk Pub Bar F & F Holambra trabalha com as melhores marcas de cervejas e chope premium nacionais e internacionais 100% puro malte (Schornstein, Toca da Mangava, Eisenbahn, Mediterrânea, Erdinger, La Trappe, Sauber Beer e HB) e petiscos, comidas gourmet e pratos exclusivos e típicos da cozinha alemã, holandesa e brasileira.

O bar funciona de quarta a sexta, a partir das 16h30, e aos sábado, domingo e feriados, a partir das 11h30. Tem música ao vivo todas as sextas, sábados e feriados.

O endereço é Rua Campo de Pouso, 1162 – Centro de Holambra/SP. Fone: (19) 3802 4550.

biertrunk.holambra@gmail.com | www.facebook.com/biertrunk