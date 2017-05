A encenação da peça infantil ‘A Verdadeira História de Bela e a Fera’ levou magia e encanto para 180 pessoas, no domingo, 23, no Teatro Municipal Dona Zenaide. Crianças e adultos se divertiram com os personagens Bela, Príncipe/Fera, candelabro Lumière, Senhora Pots e o relógio Ding-Dong. A Companhia Artística, responsável pela montagem do espetáculo, contou com um elenco de 30 pessoas e a apresentação envolveu dança, música e teatro.