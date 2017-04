Como anunciado, a Freddy Groovers comemorou os seus 4 anos de existência em sua terra natal – Amparo/SP, mais precisamente no Beach Bar, casa em que a banda se apresenta frequentemente. O resultado disto foi: casa cheia, bons amigos, e é claro, a boa música rolando a altura de tão importante data para os músicos.

“Não podia ter sido melhor! Pudemos reunir os amigos, familiares e comemorar junto com eles este dia tão especial para a banda. O saldo de tudo isso foi uma noite maravilhosa, alegre onde todos se divertiram e cantaram junto com a Freddy. A energia, sem dúvida, foi incrível e quem estava lá pode curtir esse momento”, descreve sobre a noite, Manu – baterista da Freddy Groovers.

A apresentação contou com um repertório incrementado: arranjos sofisticados feitos especialmente pelos ‘Groovers’, para releitura de clássicos da música brasileira e internacional; e principalmente as músicas autorais – que fizeram o público cantar e dançar a noite toda.

“Apresentamos além das canções do ‘set list’ (repertório), as músicas de autoria da Freddy, o que nos deixou muito felizes, pois observamos o público pedindo para que tocássemos e cantássemos nossas músicas; este foi nosso maior presente”, completa.

Com este ‘termômetro’ comentado por Manu, esta noite de aniversário rendeu um novo reconhecimento para os músicos; o baterista explica: “Para nós foi notável o crescimento profissional da banda. Isto só foi e é possível devido a nossa união. Certamente levaremos mais e mais para os próximos anos da Freddy Groovers”.

Para o próximo mês que se aproxima, a Freddy já conta com agenda recheada de apresentações, que pode ser conferida na íntegra através de sua página no Facebook – fb.com/freddygrooversoficial.

“O mês de maio está recheado de coisas boas. Estaremos nos apresentando em grandes eventos na região do Vale do Paraíba, entre outras localizações. Acompanhem tudo pela nossa página”, pontua Manu.

SOBRE

Fundada em 2013 no interior paulista – cidade de Amparo/SP, a Freddy Groovers destaca-se no cenário musical brasileiro com características únicas, como: o seu suingue, balanço, irreverência, interação com o público e o mais importante; a personalidade musical.

Os Groovers têm um estilo fora do convencional e de grande prestígio popular; uma mistura de Samba, Funk Soul, Jazz, Baião, Maracatu, entre outros ritmos afros.

O novo projeto contempla o lançamento do CD autoral – “Groove na Cabeça”, cujas faixas dançantes carregam mensagens que vão desde a luta cotidiana do brasileiro, até menções honrosas a grandes líderes da história mundial.

Formada oficialmente por seis músicos: Raul (vocais), Cebola (guitarra), Chinelo (contrabaixo), Manu (bateria), Giovani (trombone) e Ciolfi (saxofone), conta também com formação completa incluindo trompete e percussão. Todos estes, que com sua longa carreira proporcionam um resgate à música brasileira e apresentam grande bagagem cultural.

Hoje além do formato físico, o CD – Groove na Cabeça também está nas principais plataformas digitais do Brasil e do mundo.

Página no Facebook: www.facebook.com.br/freddygrooversoficial

Instagram: @freddygroovers

Página do YouTube: https://www.youtube.com/freddygroovers

CD – Groove Na Cabeça

Spotify: http://bit.ly/2hLvbfI

iTunes: http://apple.co/2gY9itP

Google Play Music: http://bit.ly/2gyQEHJ

Napster: http://bit.ly/2hrbEF1

Radio UOL/Deezer: http://bit.ly/2gYlhHC

Soundcloud: https://soundcloud.com/freddygroovers

E-mail: freddygroovers@gmail.com

Contatos para shows:

Renato (Manu): (019)99663-0307

Everton (Rauzito): (019) 99667-0489

Diogo (Cbola): (019) 997639743

Crédito das Fotos: Lucas Ribeiro