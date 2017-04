Um encontro musical que entrou para a história do Red Eventos, em Jaguariúna e que marcou 50 anos de muita música. Na noite do sábado, 15, no palco do Red, Toquinho cantou os grandes sucessos da carreira, como Aquarela, e Ivan Lins mostrou um repertório com músicas que ficaram conhecidas no cenário nacional, entre elas, Começar de Novo.

Em determinados momentos, os dois ícones da música brasileira, dividiram o palco para a alegria do público. Eles se uniram para apresentar o show 50 anos de Música e também aproveitaram para contar algumas histórias marcantes que ocorreram ao longo desse período.

O próximo show no Red Eventos será no dia 13 de maio, com o cantor Luan Santana.