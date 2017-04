O Cinesolar atraiu mais de 300 pessoas, no sábado, 15, no Parque dos Lagos, com as exibições de filmes e as oficinas do Oficinema Solar. Esta é uma iniciativa inovadora de cinema itinerante que exibe filmes a partir da energia solar. De acordo com o diretor municipal de Cultura, Fábio Miranda, os curtas e o filme principal, o longa-metragem “Xingu”, foram exibidos a partir das 19h, numa van equipada com um sistema conversor de energia solar para elétrica.

O Cinesolar utiliza energia limpa e renovável para exibições de filmes, unindo arte, cinema e sustentabilidade. O circuito itinerante é uma realização da Brazucah Produções, através do ProAC, com o patrocínio da CPFL energia e apoio do Instituto CPFL e da Associação Cultural Simbora. O projeto conta também com o apoio do Solar World Cinema e da fundação Holandesa Doen, promotora da sustentabilidade, cultura e inovação social.