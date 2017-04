Gislaine Mathias | Jaguariúna

A AACORUJA apresentou um saldo positivo nos primeiros meses da temporada 2017 e vem se firmando a cada prova como uma das equipes de destaque na região. “O saldo do 1º trimestre é bem positivo, pois além dos excelentes resultados neste período, a equipe está crescendo a cada dia que passa. E isso, deixa antever, melhores resultados em um futuro bem próximo”, destacou o professor e atleta, Fernando Figueiredo completando que os pódios são resultados, principalmente, da determinação e foco nos objetivos dos atletas, que não medem esforços para melhorar a cada dia. “Além disso, estamos melhorando e replanejando a preparação, dando mais opções de treinos específicos e locais diferentes. Os treinos este ano não pararam e o período de preparação de base foi mais longo e intenso”, explicou Fernando.

Os treinamentos acontecem de segunda a sexta, no Parque dos Lagos, no Parque Serra Dourada e na piscina da Acqua Corpo, com corridas diversas, fartleks, treinos funcionais, intervalados, deep water runing, treinos educativos, circuitos e outros. Nos feriados e domingos, quando não existem corridas, a equipe faz treinos longos em pisos e locais diferentes.

“As metas para este ano são o de conquistar o maior número de pódios possíveis, revelar novos atletas para representar a cidade, participar e preparar nossos corredores para competições diferentes (trails), participar em mais competições por equipe (revezamentos), organizar e melhorar a 2ª Corrida Turística de Jaguariúna, no dia 10 de Setembro, organizar o 1º Circuito de Corridas Jaguariunense, e principalmente, lançar as escolinhas de atletismo para a criançada.

As próximas competições acontecem no dia 30 de abril, no Parque Ecológico em Campinas e 7 de maio, na cidade de Americana.

DESTAQUES

Na última competição disputada pela AACORUJA, com apoio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, 35 atletas representaram a cidade de Jaguariúna na 1ª etapa da Corrida Track&Field Run Series, no Shopping Iguatemi, em Campinas. O jaguariunense melhor classificado foi Sebastião Vida, 3º na geral dos 5 km. Ele fez uma corrida cautelosa. Outros destaques foram Uilson Carvalho, machucado por um cachorro durante um dos treinos e Donisete Leão, sendo que ambos ficaram em 6º no geral, mas foram campeões em suas categorias, nos 10 km de 45 a 49 anos e nos 5 km de 40 a 44, respectivamente.

Também conquistaram pódios nas categorias os seguintes atletas: Fernando Figueiredo 1º nos 5 km (45/49 anos), Antonio Ferreira – 1º nos 5 km (60/64), Aparecido Donizetti Alves – 1º nos 10 km (60/64), Kátia Malachias – 2ª colocada nos 5 km (55/59), Severino Mauricio – 2º nos 10 km (55/59), Luiz Fabiano Moura Silva – 3º nos 5 km (40/44) e Luiz Carlos da Silva, o Barba – 3º nos 5 km (65/69).

Já na 2ª etapa da Copa SuperAção UNIFAE em Mococa, Joaquim Alves da Silva foi 2º colocado na categoria 56/60.