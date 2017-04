Gislaine Mathias | Jaguariúna

O projeto Goleiros do Futuro foi lançado pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna e vem sendo desenvolvido pelo professor Marcelo Nascimento, mais conhecido por Fuska, no campo do Centro de Lazer do Trabalhador. Com grande experiência na posição, ele conta que sempre teve vontade de desenvolver um projeto voltado para goleiros na cidade, na escolinha de iniciação esportiva. Neste ano, a ideia foi apresentada para o secretário de Esportes, Rafael Blanco, para a diretora de Juventude, Lazer e Qualidade de Vida, Janaina Vacilotto e para o diretor de Esportes, Ciro Pires, que aprovaram a iniciativa. A princípio, o projeto oferece dez vagas no Sub 10 e mais dez no Sub 14, mas a ideia é ampliar esse número de acordo com a procura de interessados.

De acordo com Fuska o projeto oferece uma oportunidade para aquela criança que gosta dessa atividade e tem o sonho de ser goleiro, pois não havia aula específica para a posição. Ele disse ainda que é uma maneira de trazer a criança para o esporte e uma forma de oferecer atividade física e qualidade de vida para o aluno, no horário em que não está na escola.

O projeto é voltado para meninos e meninas. “O trabalho é focado nos principais fundamentos de goleiro, além da parte técnica e psicológica, e de situação de jogo, mas sempre atendendo as necessidades de cada aluno”, contou Fuska que há cerca de 25 anos atua nessa posição.

De acordo com o professor para se destacar é preciso ter vontade de treinar. “É um treinamento mais pesado do que um jogador de linha, por ser específico e bem dinâmico, com muita repetição, então, precisa ter muita disposição física, mas vamos respeitar cada idade”, enalteceu. Ele recordou quando começou jogar no Olímpico. “Eu assistia o Mauricinho e era meu ídolo no futebol de salão em Jaguariúna, e quando comecei jogar no Olímpico era como se estivesse competindo pelo Palmeiras. Essa oportunidade que me deram lá atrás, eu quero transmitir em experiência para os alunos que estão iniciando hoje. A partir do momento que você dá oportunidade, eles começam a realizar o seus sonhos”, salientou.

As aulas acontecem às sextas-feiras em dois períodos, das 9h às 10h30 para o Sub 10 e das 16h às 17h30 para os alunos do Sub 14, no masculino e feminino. Os interessados podem procurar pelo professor Wilson, no ginásio Azulão, para o preenchimento de ficha de inscrição e entrega de atestado médico para a prática esportiva.