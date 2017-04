O velho ditado “quem planta, colhe” pôde ser comemorado pelo prefeito Gustavo Reis na manhã desta quarta-feira, 19, quando se dirigiu aos 200 novos funcionários contratados pela multinacional Flextronics, que é de Jaguariúna e fabrica componentes eletrônicos. É que a empresa contou com ajuda da Prefeitura, via intermediação do PAT (Posto de Atendimento ao trabalhador), para o processo seletivo dos candidatos, dos quais 70% são moradores de Jaguariúna.

Em sua fala o prefeito destacou a importância da integração da atual administração com as empresas instaladas na cidade. “Hoje, ao ver vocês aqui no Teatro Municipal, me sinto satisfeito em constatar que nosso pedido de contratação de mão de obra local está sendo atendido e só faço uma recomendação a todos: aproveitem essa oportunidade, pois vocês foram escolhidos por uma empresa de grande prestígio no mercado, e isso pode ser o início de uma carreira profissional”, disse.

De acordo com Renata Lopes, supervisora do PAT, a seleção do perfil dos candidatos foi feita pelo órgão a pedido de duas empresas de Recursos Humanos (RH) contratadas pela Flextronic: a Panna e a Desafio. O prefeito disse ainda que em recente encontro com o secretário estadual de Relações do Trabalho, foi firmado o convênio do programa Time do Emprego, que já teve a formação de duas turmas e prepara agora a terceira. O objetivo é dar aos jovens o embasamento para conseguirem o primeiro emprego.

Conforme Renata Lopes, o PAT faz parte da estrutura do Departamento de Desenvolvimento Econômico, coordenado por Valdir Oliveira, que atua em duas frentes: com as empresas e na formação de mão de obra. “Conforme determinação do prefeito, uma de nossas funções é disponibilizar os espaços públicos para facilitar os processos que resultem em geração de emprego e renda em nossa cidade”, completa.