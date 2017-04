Como já é tradicional, a Páscoa sempre rende alguns quilos a mais aos amantes dos chocolates e este ganho de peso é severo à saúde e nem sempre fácil de ser eliminado, assim sob esta dificuldade de perda de peso que surgiu novo tratamento no mercado, o ‘Afine-se’ – recurso para emagrecimento em que o paciente reduz gordura no corpo todo e consequentemente medidas.

Situada no Circuito das Águas Paulista, mais precisamente na cidade de Amparo/SP, a Clínica Mademoiselle é uma das pioneiras do ‘Afine-se’ na região. A fisioterapeuta dermatofuncional e proprietária da clínica, Dra. Gisele Campos, explica detalhadamente sobre o tratamento: “Afine-se é um método de emagrecimento inteligente que utiliza estratégias para reprogramar o paciente para tirar o foco da comida, por isso, fala-se que o primeiro item para se trabalhar em um paciente sobre peso é a mente, já que a maioria das pessoas colocam a comida como prioridade.

Além da reprogramação do corpo e mente, a estratégia de emagrecimento do ‘Afine-se’ conta com reeducação alimentar desenvolvida por nutricionistas e outros recursos exclusivos no método que trabalha a ansiedade e equilíbrio do paciente. Conta também com suporte de educadores físicos e grupos de incentivo no ‘whatsapp’ onde os pacientes compartilham receitas, experiências e resultados”.

Como citado anteriormente, engordar não é apenas uma questão de prejuízos estéticos, mas sim, principalmente de saúde. Sendo assim, o ganho deste método inovador de emagrecimento e perda de medidas, irá auxiliar em questões físicas muito importantes, como: a diminuição do colesterol, dos riscos de diabetes, pressão arterial e de doenças cardíacas, por exemplo.

“A maior preocupação com um paciente que está em ‘sobre peso’ é referente à saúde, pois sabemos que muitas doenças estão diretamente ligadas com o excesso de gordura visceral, gordura essa que no emagrecimento o paciente vai eliminar para assim ter melhora na qualidade de vida. Isto consequentemente muda a auto estima da pessoa e a deixa mais autoconfiante, o que interfere de forma positiva em toda sua vida”, ressalta a Dra. Gisele Campos.

É claro que junto a saúde, todos buscam uma melhoria na estética, em sua autoconfiança, como mencionado por Gisele. Este é o casamento oferecido pelo método, que faz jus ao nome e literalmente afina as medidas dos pacientes que se submetem às melhorias oferecidas.

“Geralmente na primeira sessão o paciente já observa a diferença, pois há todo um processo de desintoxicação, que neste ele pode eliminar desde gramas até quilos. Os resultados visíveis dependem de cada organismo, mas as diferenças já podem ser notadas nas primeiras semanas”, completa.

Com tudo, a qualidade de vida de quem se rende ao ‘Afine-se’ é certa, pois será cuidado de todos os detalhes na saúde e estética, na mente e no corpo, com mudanças positivas no dia-a-dia, como por exemplo na alimentação e na prática de atividades físicas.

“A reeducação alimentar também faz parte do método. O paciente tem opções no cardápio para comer de forma saudável, e que o gasto energético seja menor que o ingerido, sendo assim, a Mademoiselle também conta com um suporte extra de profissionais de educação física para orientar na melhor atividade física, frequência e intensidade para cada paciente”, acrescenta a profissional.

Segundo Gisele, para ingressar no ‘Afine-se’ em sua clínica há a necessidade de consulta com exame de bioimpedância, para que no resultado seja descoberto de forma fidedigna em quantos quilos o paciente realmente necessita reduzir, as reais indicações, contraindicações e tempo de tratamento.

O ‘Afine-se’ dispõe de dois tipos de tratamentos:

* Afine-se Turbo (60 dias) para quem precisa eliminar até 15kg

* Afine-se Advanced (120 dias) para quem precisa eliminar de 15kg até 30kg

“Estamos com excelentes resultados de pacientes que já haviam tentado outros recursos, mas sem sucesso. Com o ‘Afine-se’ estão alcançando os objetivos e felizes com a mudança em suas vidas”, pontua Gisele Campos.

SOBRE A MADEMOISELLE

Comandada pela fisioterapeuta dermatofuncional que possui 15 anos de experiência, Dra. Gisele Campos de Moraes, a Mademoiselle Estética e Spa oferece tratamentos corporais, faciais, capilares e de emagrecimento.

Tem como diferencial o tratamento ao paciente de forma única, sabendo as reais necessidades para desenvolver protocolo personalizado e exclusivo, assim proporciona melhores resultados com respeito à individualidade de cada um.

