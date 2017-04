Este sábado, 22 promete ser de muita celebração e animação para a Freddy Groovers, pois a partir das 20h, os músicos comemoram o seu quarto aniversário no Beach Bar, em Amparo/SP.

O evento será a celebração de muitas conquistas neste tempo de trajetória, e estará recheado de boa música entre outros atrativos.

“Não poderíamos deixar passar em branco esta data! 4 anos de muita luta e dedicação, onde muita coisa boa aconteceu e grandes amizades surgiram. Estamos organizando uma festa no padrão Freddy Groovers; boa música, grandes participações e alegria a noite toda”, comenta o vocalista, Raul.

Segundo Raul, os preparativos estão a todo vapor, a expectativa é grande para que seja mais uma bela festa, e que todos os presentes possam aproveitar e se lembrar deste momento.

“Separamos um repertório com muito carinho, onde iremos resgatar algumas músicas dos anos anteriores, mas também faremos o ‘set list’ (repertório) atual e algumas inéditas, é claro”, salienta.

Nos 04 anos de Freddy, os músicos puderam aprender muito uns com os outros e também com seu público. Grandes shows com direito a dividir o palco com artistas de renome, o lançamento do CD autoral e mais serão comemorados nesta festa.

Finalizando a entrevista, Raul convida a todos para celebrar junto à banda mais um aniversário, e agradece a parceria para realização desta festa: “Gostaria de convidar todos vocês que apreciam a Freddy e que nos dão força para continuarmos a perseguir nosso sonho. Venham comemorar conosco! Não posso deixar de agradecer nosso amigo Lucas e a equipe do Beach Bar, que nos abraçaram e sempre nos recebem muito bem”.

Anote na agenda e programe-se! A festa tem data e hora para acontecer. Este sábado, dia 22, no Beach Bar, a partir das 20h. Maiores informações em: fb.com/freddygrooversoficial.

SERVIÇO

Aniversário de 04 anos da Freddy Groovers

Quando: Dia 22/04/2017 – sábado

Onde: Beach Bar – Avenida Dr. Carlos Burgos, 1645 – Amparo/SP

Que horas: A partir das 20h

Informações: www.facebook.com/freddygrooversoficial

SOBRE

Fundada em 2013 no interior paulista – cidade de Amparo/SP, a Freddy Groovers destaca-se no cenário musical brasileiro com características únicas, como: o seu suingue, balanço, irreverência, interação com o público e o mais importante; a personalidade musical.

Os Groovers têm um estilo fora do convencional e de grande prestígio popular; uma mistura de Samba, Funk Soul, Jazz, Baião, Maracatu, entre outros ritmos afros.

O novo projeto contempla o lançamento do CD autoral – “Groove na Cabeça”, cujas faixas dançantes carregam mensagens que vão desde a luta cotidiana do brasileiro, até menções honrosas a grandes líderes da história mundial.

Formada oficialmente por seis músicos: Raul (vocais), Cebola (guitarra), Chinelo (contrabaixo), Manu (bateria), Giovani (trombone) e Ciolfi (saxofone), conta também com formação completa incluindo trompete e percussão. Todos estes, que com sua longa carreira proporcionam um resgate à música brasileira e apresentam grande bagagem cultural.

Hoje além do formato físico, o CD – Groove na Cabeça também está nas principais plataformas digitais do Brasil e do mundo.

Página no Facebook

www.facebook.com.br/freddygrooversoficial

Instagram

@freddygroovers

Página do YouTube

https://www.youtube.com/freddygroovers

CD – Groove Na Cabeça

Spotify: http://bit.ly/2hLvbfI

iTunes: http://apple.co/2gY9itP

Google Play Music: http://bit.ly/2gyQEHJ

Napster: http://bit.ly/2hrbEF1

Radio UOL/Deezer: http://bit.ly/2gYlhHC

Soundcloud

https://soundcloud.com/freddygroovers

E-mail

freddygroovers@gmail.com

Contatos para shows:

Renato (Manu): (019)99663-0307

Everton (Rauzito): (019) 99667-0489

Diogo (Cbola): (019) 997639743