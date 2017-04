O Dia de Tiradentes, em 21 de abril, este ano cai nesta sexta-feira. O que isso significa: mais um feriado prolongado. Quem não vai viajar, tem a opção de curtir a região durantes estes três dias (sexta, sábado e domingo). Uma das atrações são os bares e restaurantes, que usualmente promovem programação especial nestas ocasiões.

“Oferecemos música ao vivo todos os finais de semana e feriados, e teremos também na noite desta quinta”, avisa Francisco Garcia, proprietário do Bier Trunk Pub Bar ao lado de Flávio Pacetta. “Gostamos de música e apostamos que seja um ingrediente indispensável para tornar o ambiente mais agradável”, define Francisco.

A programação musical do bar para o feriado prolongado começa na noite desta quinta-feira (20), às 19h30, quando se apresenta Luis Fonseca. O músico de 32 anos, é de Artur Nogueira e toca rock, baladas, hard rock, country e folk. “Comecei na música com 9 anos de idade na igreja, depois integrei algumas bandas e participei de vários projetos musicais em bandas de hevay metal, rock clássico e até um show de rock com orquestra sinfônica. Atualmente, canto em uma banda de heavy metal (Dr. Pumpkin) e faço shows solos”, diz.

ROCK’N’ROLL E POP ROCK

A atração musical do Bier Trunk desta sexta (21), a partir das 19h, é o jaguariunense Raoni Fraga, 32 anos, adepto dos estilos é rock’n’roll e pop rock. “Para o Bier Trunk eu opto por um repertório mais voltado para os clássicos do rock nacional e internacional, fazendo uma viagem no tempo que vai desde os anos 50 até a atualidade”, avisa.

Raoni informa que está em atividade há 14 anos e que começou a tocar violão aos 13 anos influenciado por amigos e familiares músicos. “Com 15 anos já tinha formado minha primeira banda e feito minhas primeiras apresentações amadoras. Aos 18 anos engajei na música como profissional tocando em diversos bares pela região. Já toquei com os mais variados músicos da região, além de já ter feito shows de abertura de grandes artistas nacionais como Nando Reis, Frejat, Detonautas, Toquinho, Paulo Ricardo, Humberto Gessinger entre outros”, rememora.

O músico afirma que não há uma influência principal no seu estilo, mas que gosta muito de bandas como Queen, Tears For Fears e Duran Duran (que não faltarão no repertório).

No sábado (22), se apresenta o músico Will Duka, 41 anos, que toca nas noites e festas da região desde 2004. Apaixonado pela música, tem influências de bandas de rock e pop rock, como Whitesnake, Guns´N´Roses, Pearl Jam, Barão Vermelho, Engenheiros do Hawaii, Capital Inicial, e MPB como Leoni, Flavio Venturini, Djavan.

“Meu instrumento de trabalho é um violão 6 cordas simples, e é também meu preferido. Me interessei pela música desde muito pequeno, vendo o meu avô tocar violão e cantarolar músicas da época”, diz o cantor que é de Jundiaí.

Para a apresentação no Bier Trunk, Will promete repertório de muita música boa, navegando pelo rock nacional, internacional, MPB, bandas dos anos 70, 80,90, enfim, só as melhores. Sempre em alto astral.

MELHORES MARCAS DE CERVEJAS

O Bier Trunk Pub Bar F & F Holambra trabalha com as melhores marcas de cervejas e chope premium nacionais e internacionais 100% puro malte (Schornstein, Toca da Mangava, Eisenbahn, Mediterrânea, Erdinger, La Trappe, HB) e petiscos, comidas gourmet e pratos exclusivos e típicos da cozinha alemã, holandesa e brasileira.

O bar funciona de quarta a sexta a partir das 16h30. Sábado, domingo e feriados, a partir das 11h30. Tem música ao vivo todas as sextas, sábados e feriados.

O endereço é Rua Campo de Pouso, 1162 – Centro de Holambra/SP. Fone: (19) 3802 4550.

biertrunk.holambra@gmail.com

www.facebook.com/biertrunk