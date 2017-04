A Escola Amiga do último sábado reuniu centenas de pessoas na Escola Municipal Ângelo Bizzo, no Bom Jardim. As crianças fizeram uma apresentação teatral e se divertiram com as atividades esportivas como futebol, peteca e pula-pula. “A Escola Amiga é um momento de as crianças trazerem suas famílias e mostrar que a escola não é só lugar de estudo, mas também de lazer e brincadeiras”, afirma a secretária municipal de Educação, Cristina Catão.

Entre os serviços oferecidos teve corte de cabelo, aula de dança e até imposto de renda solidário. “Muita gente tem dúvida na hora de entregar a declaração do imposto de renda, por isso surgiu a ideia de oferecer esse serviço gratuito. Isso torna a escola mais útil, participativa e prazerosa”

O projeto Escola Amiga retorna no mês de maio, dia 06, na Escola Municipal Professora Sada Salomão Hossri, no bairro São José.