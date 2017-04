Os atletas do Esporte Clube Santa Sofia de Judô conquistaram ótimos resultados, no final de semana. No sábado, 8, pelo Campeonato Paulista – Fase Estadual do Interior, em Rio Claro, a atleta Ariana Capeletto se destacou ao conquistar a medalha de vice-campeã, na categoria Sub 18 pesado e ainda garantir vaga para a final da competição, que será no dia 21 de abril, em São Bernardo do Campo.

Já no domingo, 9, foi realizado o 1° Torneio Criando Campeões de Judô, em Bragança Paulista e a equipe teve um saldo positivo. O principal destaque foi João Pedro Pires de Camargo Durante que sagrou-se campeão no Sub 11 médio enquanto que conquistaram as medalhas de bronze: Gabriel Henrique de Moraes – Sub 9 super ligeiro; Fayola Zahara da Silva Alves – Sub 9 super ligeiro; Lívia Vitoria de Freitas – Sub 13 meio médio; Kayky Ramon de Castro Martins – Sub 15 médio; Micael Richard Minto Moreira – Sub 15 meio pesado; Tiago Augusto Pereira – Sub 18 ligeiro; José Vitor Moreira de Sousa – Sub 18 meio pesado e Gabriel Soldeira Narcizo – Sub 18 meio pesado.

Como incentivo ao esporte também teve a categoria Biriba, com as participações de Elisa de Freitas Rodrigues e Murilo Cunha de Sena.

A equipe pedreirense foi acompanhada pelos professores Marcio Molina, André Pereira, José Luis Amorim, Carlos Pereira e Acácio Rodrigo, e teve apoio da Prefeitura de Pedreira.