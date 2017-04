A atleta de Jaguariúna, Marina Malachias continua com uma sequência de pódios. No domingo, 9, ela foi vice-campeã no geral feminino da 1ª etapa da Track & Field Shopping Iguatemi Campinas, nos 5Km. “Como já havia participado no ano passado, já conhecia o percurso que conta com algumas subidas. Infelizmente não consegui repetir o desempenho da última prova em que fiz nesse local e com um tempo um pouco mais alto acabei ficando com o vice”, explicou a atleta completando que apesar de ter ficado feliz com a conquista pretende focar nos treinos para melhorar a posição, justamente por essa sequência de provas que, querendo ou não, acaba sobrecarregando.

Neste final de semana, a atleta descansa em virtude da Páscoa. Ela agradeceu aos patrocinadores e apoiadores: Massas De, Lá no Armazém e Nutristore Jaguariúna.