Gislaine Mathias | Jaguariúna

Os atletas de Mountain Bike de Jaguariúna foram pódios na 2ª etapa do Open MTB Unifae, na Associação Atlética Banco do Brasil, no domingo, 9, em Mogi Mirim. Pela equipe Audax/JaguarBike/MTB Jaguariúna, Cleber Maia foi campeão no Senior A Sport enquanto que Roberto da Silva Maia, conhecido por Beto Maia, ficou com o título no Master B Sport. “O domingo estava com sol, mas devido as chuvas da semana todo areião do circuito deu lugar para algumas poças de água. Na largada, eu consegui sair muito bem e já encostei na categoria Pro que havia largado antes, então, passei vários atletas”, relatou Cleber completando que a prova foi muito rápida, sendo que com 20km de competição, a sua média de velocidade já era de 28.3 km/h.

Ele contou que normalmente nos treinos a sua média chega a 24km/h. “Eu mantive um ritmo forte e consegui marcar nove minutos de diferença para o segundo colocado, o que me proporcionou uma ótima conquista”, analisou. De acordo com Cleber, agora com o apoio da Audax, passou a contar até com um treinador para não exceder os treinos e conseguir manter as condições físicas. “O fundamental está sendo a total dedicação aos novos treinos que estão sendo efetuados. Nesta temporada espero alcançar o objetivo que o patrocínio está solicitando, ou seja, tentar chegar ao pódio em todas competições”, salientou o atleta.

Já Beto, outro destaque da equipe Audax/JaguarBike/MTB Jaguariúna,

disse que sabia que seria uma prova rápida e de média bem alta. Ele contou que se organizou para correr no pelotão da frente, abrir distância dos adversários, se manter bem posicionado durante a corrida e decidir no sprint final. “Pra mim que estou sendo patrocinado tenho que tentar chegar sempre no pódio pra representar a marca Audax, e a nova bike me ajudou nessa primeira conquista, pois tem uma geometria muito boa. Espero que esse ano eu consiga me destacar o máximo para continuar com este patrocínio na próxima temporada”, salientou o atleta.

E valendo pela equipe MTB de Jaguariúna, Júlio e Alex comemoraram a 2ª colocação, na categoria Dupla Masculina Pro enquanto que José Carlos Rodrigues foi 2º no Sub 60 Pro; José Almeida dos Santos ficou em 3º no Sub 55 Pro; Sandro terminou também em 3º, no Senior B; Elias Sousa – 6º no Pro Master A; Romário Silvério – 7º no Sub 30 Pro; Emerson Argemiro – 8º no Sub 45 Pro e Wagner Pinheiro – 9º no Senior A.