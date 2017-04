O departamento de Obras da Prefeitura de Jaguariúna deu início no último dia 10 aos reparos necessários para garantir a recuperação de um trecho da Estrada Judite dos Santos (mais conhecida como Estrada do Japonês), que dá acesso aos Condomínios Jaguariúna I e II. De acordo com Wanderley Teodoro Filho, diretor de Obras e Conservação, o primeiro passo é a construção da caixa de captação das águas pluviais vindas desses dois condomínios.

Com essa obra, de acordo com Wanderley, a erosão que vem prejudicando o leito da estrada será extinta, sendo que o próximo passo será concluir a cabeceira, no início da tubulação. Conforme o departamento de Obras, a previsão de término é para o final do mês.