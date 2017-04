Em paralelo a seu principal projeto – ‘A Leitura Visual na Inclusão do Deficiente Intelectual’, o Rotary Club de Campinas Andorinhas em parceria com o Instituto de Pedagogia Terapêutica “Prof. Norberto de Souza Pinto” realizou na última terça-feira, 11 a doação de ovos de Páscoa para crianças assistidas pelos seus trabalhos.

O Rotary realiza diversas outras ações tanto no Instituto, quanto em outras entidades sócio assistenciais em Campinas. Alguns exemplos dessas ações são as doações realizadas em datas comemorativas, como a entrega de ovos de Páscoa, Big Mac no Mc Dia Feliz, sorvetes e cachorros quentes no Dia das Crianças e cestinhas de Natal.

O Rotary International é uma associação mundial de mais de 34.000 Rotary Clubs espalhados em cerca de 200 países e regiões geográficas.

Os associados de tais clubes são chamados rotarianos e integram uma rede global de cerca de 1,2 milhão de líderes profissionais e empresariais, que dedicam tempo e conhecimentos a serviço de suas comunidades e do mundo, promovendo assim, a paz e a boa vontade. Os Rotary Clubs, por sua vez, integram a associação mundial chamada Rotary International.

Os rotarianos se dedicam a ajudar a humanidade há mais de 110 anos, incentivam altos padrões de ética e implementam projetos humanitários de combate ao analfabetismo, à pobreza e à fome, bem como melhoria das condições de saúde e de proteção ao meio ambiente.

A próxima ação programada pelos rotaryanos será a será a doação de lanches do Mcdonalds através da Campanha do Mc Dia Feliz.

UM POUCO DE HISTÓRIA

O Rotary é a primeira associação de clubes de prestação de serviços do mundo. O primeiro Rotary Club foi fundado em Chicago, Illinois, nos Estados Unidos, em 23 de fevereiro de 1905 por um advogado chamado Paul Harris. O propósito de Paul Harris era que profissionais de diferentes setores pudessem interagir, fortalecer seus vínculos de amizade e ajudar diferentes comunidades.

Seguindo essa premissa o Rotary Club de Campinas Andorinhas realiza desde o ano de 2016 um trabalho em junto ao Instituto de Pedagogia Terapêutica ‘”Prof. Norberto de Souza Pinto”

O Instituto tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento do processo de ensino, de aprendizagem e da educação inclusiva de crianças e jovens com deficiência intelectual múltipla e transtorno global do desenvolvimento, através da Arte Educação, por meio das múltiplas linguagens artística com finalidades terapêuticas.

O Projeto ‘A Leitura Visual na Inclusão do Deficiente Intelectual’ é uma parceria entre o Rotary Club de Campinas Andorinhas e o Instituto Norberto. Através dessa parceria foram adquiridos um Datashow e um Telão para viabilizar a execução deste projeto

Uma vez inseridas neste projeto, as crianças atendidas poderão trabalhar questões relativas a autoestima, autonomia, desenvolvimento social, comportamental e cognitivo. São no total 30 crianças que se beneficiam deste projeto.

A comunidade também é beneficiada, uma vez que esses educandos poderão ter um papel mais ativo dentro destas, não sendo somente vistos como deficientes, mas também como indivíduos capazes e com habilidades para desenvolver qualquer tipo de ação junto a sua comunidade.

Para maiores informações entre na página do Club no Facebook: https://www.facebook.com/RotaryClubeCampinasAndorinhas/.