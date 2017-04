Comodidade, flexibilidade de horários, economia de tempo e mensalidades mais baratas são alguns dos atrativos da modalidade EAD (Ensino a Distância), que se tornou uma tendência e conquistado maior adesão de faculdades e universidades do País.

“Esse caminho seguro nos dá a certeza de que estamos iniciando uma nova fase com um alicerce bem construído e com a garantia aos nossos estudantes de que, embora estejamos oferecendo um curso em uma nova modalidade de ensino, a qualidade permanece a mesma e os cursos on-line contam com a mesma estrutura que dá suporte aos cursos presenciais, tanto em relação a recursos técnicos quanto a pessoal”, explica, o Prof° Silvio Petroli Neto, gestor do Centro de Inovação e Aprendizagem Digital, os cursos de EAD da Faculdade de Jaguariúna – FAJ.

A FAJ trabalha com a graduação por meio do Ensino a Distância desde o lançamento do curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, em 2015. Com o objetivo de difundir o ensino dinâmico, eficiente e com currículo totalmente baseado em competências e habilidades, a FAJ mais uma vez moderniza a sua forma de promover a educação. A primeira turma teve início na última segunda-feira, 28 de março.

RECONHECIDO PELO MEC

O credenciamento pelo Ministério da Educação (MEC) foi obtido pela FAJ obteve em maio de 2015. A Instituição alcançou a nota máxima em todos os quesitos avaliados pelo MEC e foi autorizada a abrir cursos de graduação e pós-graduação em EAD em todas as áreas do conhecimento.

“O credenciamento pelo MEC representa o reconhecimento da competência da Instituição para ministrar cursos a distância com a mesma qualidade dos cursos presenciais. Em todas as dimensões avaliadas ficamos com a nota máxima, o que muito nos orgulha já que poucas faculdades no Brasil conseguiram três notas 5, sobretudo no ensino à distância”, afirma o diretor acadêmico da FAJ, professor José Carlos Pacheco Coimbra.

Os cursos de Ensino a Distância da FAJ possuem plataforma moderna e ambiente virtual de aprendizagem no qual é disponibilizado material didático diferenciado e interativo, com atividades inteligentes e desafiadoras. Além disso, proporciona suporte total ao aluno, presencialmente ou via chat, videoconferência ou telefone. A metodologia de ensino é diferenciada e moderna, pois o aprendizado é baseado em projetos, com uso de técnicas de design e aprendizagem ativa, métodos utilizados em universidades como Harvard e Stanford.

O curso de Gestão de Recursos Humanos – EAD da FAJ tem duração de dois anos. A mensalidade é de R$ 250 para os 100 primeiros matriculados. As inscrições estão abertas através do site: www.faj.br e o interessado pode começar a cursar em qualquer período do ano. Para mais informações, ligue – 0800 775 55 55.

EMPRESAS

As empresas da região também ganham com essa novidade. A cada dez colaboradores da mesma empresa matriculados no curso de Gestão em Recursos Humanos (EaD), a FAJ ofertará uma bolsa 100% gratuita, podendo ser utilizada para qualificar ainda mais o quadro de funcionários.

ENSINO DE TODAS AS FORMAS

Além da Graduação, a FAJ também dispõe de cursos a distância para Extensão e Pós-Graduação com disciplinas nas áreas da Pedagogia, Engenharia de Produção, Gestão Comercial, entre outras.

A Faculdade de Jaguariúna também ofertará para este semestre um programa de Ensino a Distância que disponibilizará 10 cursos técnicos com duração de até um ano e meio, com preços acessíveis.

O diretor acadêmico do Grupo Polis, José Carlos Pacheco Coimbra, afirma que o ensino na FAJ promove o desenvolvimento de um profissional com competências e habilidades que vão além das capacidades técnicas. “Incentivamos o comprometimento, criatividade, organização, trabalho em equipe e pensamento crítico, tudo isso por meio do ensino na prática”.