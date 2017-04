A Orquestra de Violeiros de Pedreira foi formada em 9 de abril de 2002, pelo músico Claudinho Cassiani, realizando sua estréia para o público na 1ª Missa Sertaneja, celebrada pelo saudoso Monsenhor Nilo romano Corsi, na Igreja Matriz de Sant’Ana.

Pouco tempo depois, outras atividades surgiram, como: Associação dos Violeiros de Pedreira e Orquestra Mirim de Violeiros de Pedreira, Grupo de Catira São Gonçalo e Reza de São Gonçalo (fundadas pelo violeiro João do Gás) e o Ponto de Cultura “Violeiros de Pedreira”.

Atualmente a Orquestra de Violeiros de Pedreira conta com 30 músicos, e seu principal objetivo é preservar as tradições da Cultura Caipira e o Folclore Brasileiro, por meio dos costumes, músicas e danças.

Nestes 15 anos foram muitos prêmios conquistados, com destaque para o Edital “Ponto de Cultura” do Ministério da Cultura e Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo; Projeto Violeiros no Timor, em 2011, do Ministério das Relações Exteriores e Departamento de Cultura do Itamaraty; Edital “Culturas Tradicionais do Estado de São Paulo” no ano de 2011. No ano de 2016, a Orquestra de Violeiros de Pedreira representou a Cultura Caipira do Sudeste do Brasil nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, atendendo convite do Ministério do Turismo, indicada pelo Circuito das Águas Paulista e pela Secretaria de Estado do Turismo. A apresentação ocorreu no dia 16 de agosto, na Casa Brasil, um projeto do Ministério do Turismo desenvolvido no Píer Mauá, ao lado do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, tendo como estratégia a promoção dos destinos brasileiros. O evento apresentou ao mundo as principais manifestações populares e artísticas de cidades de diversos locais do país possibilitando a promoção do turismo paulista.

O regente da Orquestra de Violeiros, Cláudio Luiz Cassiani, destaca que os trabalhos foram iniciados com o auxílio de músicos de Pedreira e Jaguariúna, estes, capitaneados na ocasião pelo amigo Maestro Fraga. “Depois da 1ª Missa Sertaneja tivemos a honra de se apresentar no Programa “Viola Minha Viola” de Inezita Barroso, realizar shows pela região, outros Estados, e finalmente, fora do país, no Timor Leste na Asia. Agradecemos a cada pilar desta estrutura cultural que é cada músico atual ou que passou pelo projeto”, destaca Claudinho Cassiani, ressaltando a importância do apoio recebido durante estes anos do poder público, empresas e órgãos de comunicação da cidade e região.