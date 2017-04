Renan Feitosa | Jaguariúna

O bairro Cruzeiro do Sul contará com o segundo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Jaguariúna a partir desta segunda-feira (10). De acordo com a secretária de Assistência Social, Andréa Dias Lizun, foi realizado um diagnóstico socioterritorial que indicou a região como a de maior índice com famílias em situação de vulnerabilidade social.

A unidade atenderá aos moradores de 11 bairros, Barranco Alto, Chácaras Long Island, Condomínios Jaguariúna I e II, Estância das Flores, Roseira de Baixo, Roseira de Cima, São Sebastião, Tanquinho Velho, Vargeão das Pedras e Vargeão do Atibaia.

Segundo Andréa a ampliação dos serviços oferecidos pelos CRAS é fundamental para a emancipação familiar. “O CRAS é o ‘pai’, a porta de entrada para as famílias pedirem os benefícios, realizamos trabalho de grupos, palestras e atividades sociais”. Ela também afirmou que está em busca de parcerias com instituições para o oferecimento de cursos profissionalizantes.

O novo CRAS deverá prestar atendimento a cerca de 900 famílias moradoras na região, para garantir e promover a inclusão social por meio da equipe técnica com três assistentes socias, escriturário e uma estagiária de administração. O Centro possibilita serviços de proteção social, causada pela pobreza, privação e/ou fragilização dos vínculos afetivos, de relacionamento familiar ou comunitário e de pertencimento.

A instalação de mais um polo foi possível por meio de uma parceria com o Governo Federal. “Não teremos nenhum custo com pagamento de aluguel, pois utilizamos um contrato com a Caixa Econômica Federal (CEF), por meio do ‘Programa Minha Casa, Minha Vida’, que garante o custeio da locação do prédio sem custos para a prefeitura”, afirmou a secretária.

Os atendimentos são de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Rita Vilela de Andrade Lima, n° 257. Maiores informações pelo número (19) 3867-3918.

A primeira Unidade está instalada no bairro do Nassif, na Rua Bugato, n° 400, e atende a 31 bairros.