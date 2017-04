As equipes de basquete de Jaguariúna conquistaram vitórias importantes, no sábado, 1º de abril, pela Liga Metropolitana, no ginásio Azulão, após sofrer derrotas na rodada de estreia. O time da categoria Sub 14 venceu Araras, por 62 a 16 e destaque para o atleta Caio Pastorin que marcou 24 pontos e pegou 41 rebotes.

No Sub 18, a equipe manteve o alto nível de atuação e num jogo muito equilibrado bateu a equipe de Amparo, por 59 a 46. Para manter a sequência positiva, o time Sub 14 coordenado pelo professor e diretor de Esportes, Ciro Roberto Pires, vai até Campinas no dia 11 de abril, às 19h, para enfrentar o Sesi Amoreiras. Já a equipe Sub 18 folga na rodada.