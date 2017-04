Quando se fala em Páscoa é quase que inevitável lembrar dos famosos ovos de chocolate. Porém, outros produtos podem mudar este cenário, tanto que têm dividido a atenção e vêm conquistando cada vez mais apreciadores. Dentre eles, estão cervejas especiais e até charutos legítimos cubanos, novidades que são apresentadas pelo Bier Trunk Pub Bar F & F Holambra. “Montamos um kit para ser vendido agora durante a Páscoa com chocolate caseiro e cerveja, no qual o cliente tem a opção de acrescentar charuto”, conta Flávio Pacetta, sócio-proprietário do bar ao lado de Francisco Garcia. “Temos os charutos fornecidos pela Emporium Cigar Brasil que é a única autorizada da Los Habanos de Cuba a comercializar aqui os autênticos cubanos. Preços incríveis”, acrescenta Flávio.

Flávio ainda comenta que os apreciadores de cervejas artesanais têm motivos de sobra para celebrar a Páscoa no Bier Trunk. Isso porque acaba de chegar ao estabelecimento a Mr. Rabbit, produzida exclusivamente para esta época do ano pela Toca da Mangava, nanocervejaria instalada entre Sousas e Joaquim Egídio.

A novidade é uma bebida escura e encorpada de estilo Robust Porter, com adição de cacau, ingrediente que colabora para a percepção de sabor e aromas que remetem ao chocolate amargo. “Para marcar o lançamento da Mr. Rabbit, faremos neste sábado, 8 de abril, a partir das 18h, uma degustação gratuita com todos os estilos da Toca da Mangava”, informa Flávio. “Mas será uma degustação limitada ao número de garrafas disponíveis. Portanto, corram”, avisa.

Outra atração na noite deste sábado, 8, é a apresentação musical de Douglas Eurico, um dos melhores interpretes de blues da região de Campinas. O repertório do músico ainda inclui soul e rock and roll.

CARDÁPIO DA SEMANA SANTA

Para a Semana Santa o Bier Trunk Pub Bar preparou um cardápio especial com pratos e petiscos, com destaque para a porção especial de bolinhos de bacalhau que será servida durante a semana toda e no almoço da Sexta-Feira Santa, no sábado e domingo de Páscoa. “Outra delícia é a nossa tradicional porção de tirar de tilápia”, dá a dica Adriana Perpétua, responsável pela cozinha.

Da cozinha para o salão ainda saem os pratos de peixes cuidadosamente preparados pelas cozinheiras Elaine Brito e Rosa Sousa. As sugestões especiais são Tilápia Rendalli e Salmão com lâminas de amêndoas. “No domingo de Páscoa serviremos um mimo, uma sobremesa de chocolate, para todos que almoçarem no Bier Trunk”, informa Adriana.

O Bier Trunk Pub Bar F & F Holambra funciona de terça a sexta a partir das 16h30. Sábado, domingo e feriados, como na Sexta-Feira Santa, a partir das 11h30. Tem música ao vivo todas as sextas e sábados a partir das 18h e no almoço do domingo.

A casa traz em seu variado cardápio as melhores marcas de cervejas e chope premium nacionais e internacionais 100% puro malte (Schornstein, Toca da Mangava, Eisenbahn, Mediterrânea, Erdinger, La Trappe, HB) e petiscos, comidas gourmet e pratos exclusivos e típicos da cozinha alemã, holandesa e brasileira.

O bar fica à Rua Campo de Pouso, 1162 – Centro de Holambra/SP. Fone: (19) 3802 4550.