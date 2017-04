Dois atletas da equipe Conexão foram pódios na Copa Paulinense de Jiu-Jitsu, no domingo, 2, na cidade de Paulínia. O atleta Adrian Roberto foi medalha de prata, na categoria pesadíssimo faixa azul juvenil e Renato Soares ficou com o bronze na faixa azul leve. O técnico da equipe, Cristiano Cecon disse que o atleta Adrian Roberto vem se destacando nas competições e começou criança no projeto Guerreiros da Paz, sendo hoje um grande nome na região na categoria juvenil pesadíssimo. “Vem colecionando pódios e tem grandes chances de se tornar um futuro campeão brasileiro”, frisou Cristiano.

Ele ainda destacou que o atleta Renato está numa categoria que reúne muitos competidores, e que mesmo assim, vem conseguindo pódios nos campeonatos, com muita dedicação, pois treina todos os dias. De acordo com Cristiano, em virtude do alto custo do valor das inscrições, a equipe está dividindo os atletas por campeonato, pois tem disputa todo o final de semana.