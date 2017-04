Gislaine Mathias | Jaguariúna

O evento ArenAmor será realizado na sexta-feira, dia 7, a partir das 18h, com entrada solidária, na academia Arena Fitness Development, na cidade de Holambra. A programação contará com a presença do DJ Cabeça, desfile de moda com as modelos vestindo roupas da loja Simetria e a participação especial da agência Angels Models e show com a dupla Bruno e Gustavo, considerada revelação na região e que promete agitar o público. Haverá serviço completo de bar e uma praça de alimentação variada.

Um dos organizadores, Natalie Pereira Coutinho contou que a ideia nasceu ao ver o desafio do menino João Gabriel que está enfrentando um câncer, então, se pensou em promover uma festa para arrecadar recursos para o garoto. A expectativa é reunir mais de 500 pessoas.

São quatro formas de captação de recursos para ajudar o menino João Gabriel: entrada solidária onde a pessoa pode depositar numa caixa qualquer quantia em dinheiro; 20% da renda da área de alimentação, 20% em compras no espaço da Loja Simetria e a venda da camiseta da Arena Fitness.

A praça de alimentação contará com serviço de bar completo do Clube Holambra, Cleitão Espetos; Sushi Bloem, pastel, dentre outros. A criançada poderá se divertir na cama elástica. A organização informa que no dia do evento não será aceito cartão de crédito. A intenção, de acordo com Natalie, é fazer algo para o próximo, simplesmente pelo amor e para estar contribuindo de maneira positiva para a sociedade. Também fazem parte da organização: Marcos Rodrigo Rissatti, José Fabricio Fantini e Carlos Rissatti. O endereço é Rua Freesias, 147, no Parque Girassóis, em Holambra.