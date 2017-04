Gislaine Mathias | Jaguariúna

Uma manhã de sol e o contato com a natureza. Esta foi uma combinação perfeita para a realização do evento Beauty and Yoga, no sábado, 25, no Naga Cable Park. A programação contou com aula de Yoga, exposição de produtos de beleza, sorteios, café saudável, massagem e auto make-up express. A organizadora e empresária de moda e beleza, Inaiana Vicentin disse que o evento foi emocionante por ter sido planejado com todo amor e carinho em comemoração ao mês da mulher. “O objetivo foi incentivar os hábitos saudáveis e os cuidados com a beleza e a saúde, e assim melhorar a autoestima. O público atendeu a expectativa com a presença de 80 pessoas.

A participante Cinthia Kmit adorou a aula de Yoga. “É uma prática muito boa para cada um se conhecer melhor e todos estavam felizes num ambiente gostoso. Eu fiquei surpresa com a quantidade de homens, e inclusive meu marido participou do evento, então, foi inspirador para a gente”, enalteceu.

Já a corredora Marina Malachias que tem uma vida agitada com treino e trabalho aprovou a iniciativa do Beauty and Yoga. “Foi muito positivo para acalmar um pouco e ter consciência corporal. O evento foi positivo e valeu a pena, pois quem não gosta da corrida ou de outro esporte pode praticar uma atividade física que traz benefícios”, salientou a atleta.

A professora de Yoga, Clarissa Valentin disse que ficou feliz porque não imaginava que teria uma grande repercussão. “Esse é o primeiro de muitos que vamos organizar”, frisou Clarissa completando que a Yoga trabalha o autoconhecimento, alongamento, respiração e melhora a ansiedade, pois trabalha a pessoa como um todo, sendo que cada um pratica no seu limite. Para o gerente de marketing do Naga, Felipe Vieira, o evento foi importante e ocorreu nessa vista maravilhosa de frente para o lago. Ele disse que foi uma oportunidade de as pessoas conhecerem o espaço e esse paraíso, que é o Naga. “E a Yoga combina totalmente com a nossa filosofia, que é relaxamento e esporte”, frisou. A realização foi da Loja da Ina e do Espaço de Yoga.