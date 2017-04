A festa agendada para acontecer dias 1 e 2 de abril na cidade de Holambra, foi adiada para o final de semana do feriado de 21 de abril. Segundo os organizadores, em função da grande quantidade de turistas que a região recebe em finais de semana e feriados prolongados, eles optaram por alterar o evento. “Nossa decisão foi pensada em conjunto com a Secretaria de Turismo que está nos apoiando. Queremos que os moradores de Holambra, bem como os turistas que apreciam a boa gastronomia, tenham mais tempo para visitar e aproveitar a festa que ganhou mais um dia, já que o feriado de Tiradentes cai na sexta-feira”, explica Renata Tannuri Meneghetti idealizadora do evento e proprietária da Elo Produções que realiza o Festival.

A programação do evento será extensa e promete agradar visitantes de todas as idades. Na sexta-feira (21) e sábado (22) de abril, a festa funcionará do meio dia até as 22h. No domingo o horário é das 12h às 18h. Serão mais de 25 expositores entre cervejarias artesanais, barracas de comida, área kids e produtores rurais, com preços populares, entre R$ 5,00 e R$ 30,00. Além dos expositores, o evento terá shows, atrações culturais e aulas-show com chefs convidados. Tudo gratuito e aberto ao público. Sugere-se a doação de um quilo de alimentos. Haverá um espaço destinado a coleta desses alimentos que serão doados para o fundo social da cidade.

O Moinho, local escolhido para o evento é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. “Uma linda festa vai ser montada em torno do Moinho que já é muito bonito. Com certeza será um grande atrativo turístico para a região e também para os visitantes que vem da capital”, pontua Tannuri.

Maiores informações podem ser obtidas através do site do evento: www.festivalsaboresdaterra.com.br

SETE RESTAURANTES PARTICIPAM DO FESTIVAL ATÉ DIA 2 DE ABRIL

A terceira edição do Festival Gastronômico “Sabores da Terra” segue até domingo dia 2 em sete casas participantes, com menus fechados e preços acessíveis (R$ 40 no almoço e R$ 50 no jantar – preço individual). No Toro Loco, em Jaguariúna, como os cortes são bem generosos, há somente opção para duas pessoas no jantar por R$ 100. Um dos diferenciais do festival fica por conta da opção de combo de sobremesa ao valor de R$ 20 por pessoa, disponível apenas na Zoet en Zout de Holambra, mais conhecida como Confeitaria do Lago. Em Jaguariúna participam: Jaguary Bar e Restaurante, Moquém Restaurante, Será o Benedito? Hamburgueria Gourmet e Toro Loco. Em Holambra são três estabelecimentos: Bier Trunk Pub Bar F&F, The Old Dutch e Zoet en Zout. Os menus completos, fotos dos pratos e horário de funcionamento, podem ser visualizados no site do festival: http://festivalsaboresdaterra.com.br/restaurantes.

SERVIÇO

Festa da Terceira edição do Festival Gastronômico Itinerante Sabores da Terra em Holambra

Quando? Dias 21 e 22 e 23 de abril

Onde? Centro de Convenções/ Moinho – Rod SP 107 – Av. Maurício de Nassau – Holambra

Informações: (19)99733.1398 ou e-mail: renata@eloproducoes.com.br – Site: www.festivalsaboresdaterra.com.br