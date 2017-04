Gislaine Mathias | Jaguariúna

A primeira edição do ano do Café e Viola, com a animação da Orquestra Municipal Violeiros do Jaguary, foi acompanhada por mais de 300 pessoas, no domingo, 26, na Estação de Guedes. O padrinho da orquestra, Josias Ferreira Alves disse que a primeira apresentação do ano atendeu as expectativas e o público compareceu animado. “O evento foi muito positivo”, completou. Já o violeiro Carlos Bicalho, que ficou responsável pela apresentação e ainda declamou poesias, disse que a viola caipira no Brasil é a única tradição cultural que não se perdeu no tempo.

“Atualmente, a juventude está aprendendo esse instrumento e estão surgindo novos talentos. Eu considero como a única tradição genuinamente brasileira, a viola caipira”, destacou Bicalho que se dedica a profissão de luthier, ou seja, um profissional que constrói instrumentos musicais de corda. “O mercado de viola é muito maior em comparação com outros instrumentos e tem muito mais gente querendo aprender, ou seja, de cada dez violas fabricadas eu fabrico um violão”, contou Bicalho.

Ele disse que entre os cuidados na fabricação da viola estão desde a escolha da madeira, pois cada uma tem uma característica sonora até o capricho e a dedicação, pois precisa ter afinação perfeita e ser leve. “Um instrumento feito à mão é bem diferenciado”, completou.

A ideia da Secretaria de Turismo e Cultura é tornar o evento itinerante levando para outros bairros visando atingir um número maior de pessoas.