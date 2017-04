Gislaine Mathias | Jaguariúna

Jogando em casa, duas equipes de Jaguariúna estrearam na Liga Metropolitana de Basquete, no sábado, 25, no ginásio Azulão. No primeiro jogo, os jaguariunenses perderam para o Clube Cultura Artística de Campinas, por 81 a 17, pela categoria Sub 14. Já no segundo jogo, a equipe de Jaguariúna foi derrotada por 52 a 45 diante do Warriors de Campinas, pela categoria Sub 18. As duas equipes fazem parte do Projeto Campeões dentro do Programa Atleta do Futuro do Sesi, que envolve crianças e adolescentes. “Temos aulas duas vezes por semana e contamos com uma boa fidelidade dos alunos, sendo assim a maioria já está em seu segundo ano de competição nesse campeonato. No ano passado, a categoria sub 14 foi vice-campeã e a equipe Sub 18 ficou com o título, ambos na Taça de Prata”, contou o diretor de Esportes e técnico, Ciro Pires.

Na fase de classificação do campeonato, as equipes se enfrentam em turno único dentro da chave e no segundo elas se dividem em taças de Prata e Ouro. De acordo com Ciro, no Sub 14, Jaguariúna enfrentou uma equipe estreante que veio com jogadores federados de alto nível e no Sub 18, o adversário foi o atual campeão da Taça de Ouro.

“Tanto na categoria Sub 14 como na 18, a meta é superar o desempenho de 2016, porém o mais importante é o clima de união, dedicação e amizade dos alunos e atletas do basquetebol que formam uma família. Eles se reúnem todas as terças e quintas-feiras e aprendem, além da modalidade, como ser um cidadão de bem, pois é isso que privilegia o Projeto Campeões na vertente Primeiros Passos, Construindo Campeões com o apoio do Programa Sesi – Atleta do Futuro”, explicou Ciro.

Ele analisou que as equipes vão enfrentar nesse campeonato adversários com esquema de escolinha esportiva com treinos duas vezes por semana como também clubes que selecionam atletas e treinam todos os dias. “Portanto a cobrança para nossos alunos não é tão rígida e temos por compromisso buscar a diversão e formação do indivíduo, porém o que sempre falo para eles é que busquem a excelência esportiva também tendo atitudes saudáveis no dia a dia e de estímulo”, enalteceu.

Neste sábado, 1º de abril, às 13h, Jaguariúna enfrenta Araras no Sub 14 e a partir das 14h30 entra em quadra o time no Sub 18 contra Amparo, no ginásio Azulão.