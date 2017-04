Gislaine Mathias | Jaguariúna

Oito atletas da Associação Tchon Ji de Taekwondo do Studio NR foram pódios na 1ª etapa do Campeonato Paulista da modalidade, no domingo, 26, em Mauá. A atleta Anny Caroline Ferreira foi medalha de ouro na luta e prata no poomsae até 39k infantil. Também ficaram com ouro: Kayke Tomás Vieira na luta até 24 k mirim; Davi Guilherme na luta até 48 k juvenil e Angélica Piffer Moreira até 46 k adulto. A equipe ainda conquistou medalhas de prata com os atletas: Gabriel de Almeida até 78k juvenil; Jhonata Ovesto até 68 k juvenil e Gessica Tavares até 63 k adulto, e Abinadabe José terminou em 4° lugar na categoria até 63 k adulto.

A equipe é comandada pelo técnico José Luiz Teodoro, licenciado pela Federação de Taekwondo do Estado de são Paulo e responsável pela conquista do campeonato paulista do ano de 2016, com o atleta Davi Guilherme Reis, no juvenil. Ele analisou que o campeonato foi muito importante para o reconhecimento de pontos onde os atletas devem trabalhar com mais intensidade e atenção.

“Acredito que todos deram seu máximo tanto hoje quanto durante nossa árdua preparação. Foi fundamental o esforço, dedicação de todos, pois os treinos foram até nos finais de semana com o objetivo de uma melhor preparação para essa etapa tão importante”, analisou o técnico.

Os treinos foram de grande intensidade exigindo muito condicionamento físico e determinação dos alunos. De acordo com José Luiz, assim como em outras modalidades, é necessário muito empenho nos treinos e no dia a dia, pois o Taekwondo é um esporte olímpico que exige muita velocidade, resistência física e conhecimento técnico do treinador para auxiliar seu aluno na estratégia durante as lutas. “Precisamos de mais patrocinadores para aquisição de equipamentos de treino e segurança para garantir mais conforto e qualidade aos nossos competidores e alunos”, completou.

A 2ª etapa será no dia 23 de abril, em São José dos Campos. A equipe teve apoio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, do vereador Rodrigo Blanco ‘Magrão’ e do supermercado Spasso Sabores. “Parabenizo os pais e alunos pela confiança em meu trabalho e por apoiarem os seus filhos nessa modalidade. Meu maior desejo é formar a primeira equipe de alto rendimento na cidade de Jaguariúna, e já temos atletas, mas precisamos de mais apoio para concretizar esse objetivo”, finalizou.