Gislaine Mathias | Jaguariúna

Na seletiva para o Estadual de Jiu-Jitsu deste ano, o atleta da Conexão, Renato Soares Gonçalves, de Jaguariúna, foi medalha de bronze, na categoria master azul leve, no Clube Regatas, no domingo, 26, em Campinas. Com este resultado, ele está classificado para a final do Estadual. Segundo o responsável pela Conexão, Cristiano Cecon, o atleta Renato tem bastante vontade de treinar e vem se dedicando ao esporte. “Ele está disputando vários campeonatos para adquirir experiência, porém integra uma categoria complicada que reúne vários competidores experientes, mas mesmo assim, nessa competição conseguiu a medalha”, enalteceu Cristiano.

O medalhista Renato treina desde 2012. “Já são 5 anos de muita dedicação e disciplina para alcançar os objetivos almejados, que atualmente se concentram em ir para a final do Campeonato Estadual e futuramente disputar o Mundial, sendo o meu sonho pessoal”, destacou o atleta completando que essa seletiva foi bem difícil, pois disputou na sua categoria onde obteve o 3° lugar e no absoluto, ficando em 2° lugar, ou seja, teve que estar duplamente preparado para esse desafio.

O atleta disse que foi uma conquista importante e representa o fruto do seu esforço durante esses anos. “Apesar de considerar um ótimo resultado e estar feliz, tenho muito mais a fazer, muito mais a me esforçar e treinar, para que o ouro também venha. Inclusive, eu não posso deixar de destacar a participação dos meus mestres Cristiano Cecon e Vitor Rol, e minha equipe por essa vitória, afinal de contas, são dias e dias que reservam tempo para me motivar e transmitir conhecimento”, frisou.